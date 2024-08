Los Toritos de Chiclana, el club que une a los jóvenes y cómo sumarse a la campaña solidaria

La Asociación Ayudar Hace Bien lanzó la campaña "Una hinchada solidaria para los chicos de Toritos de Chiclana", con el objetivo de recolectar donaciones para niños y adolescentes del club de fútbol ubicado en el barrio San Roque, en Paraná. Este esfuerzo busca paliar las dificultades económicas que enfrentan las familias de estos jóvenes, proporcionando equipamiento deportivo y alimentos básicos.

Toritos de Chiclana – La palabra de la presidenta

Solidaridad

Alejandra Metz, presidenta del club, comentó a Elonce sobre la inspiración detrás de la campaña: "Ver a los chicos de las categorías cuarta y quinta intercambiándose botines para poder jugar, motivó este pedido de solidaridad". Además, destacó que la respuesta de la comunidad ha sido impresionante: "La solidaridad de Paraná superó nuestras expectativas y estamos avanzando muy bien con la campaña".

Las donaciones solicitadas incluyen medias, vendas, zapatillas y botines en buen estado, para jóvenes de entre 13 y 18 años, con tallas que van del 38 al 44. Metz también mencionó: "Estamos recolectando leche, cacao y azúcar para ofrecer una merienda a los chicos, tanto a los más pequeños como a los juveniles, quienes muchas veces vienen del colegio con hambre".

Unión y amistad en el club

Metz resaltó la importancia de la vida en el club para los jóvenes: "Los chicos forman amistades que duran toda la vida. En el club comparten mucho más que el deporte, como los mates en el vestuario, comidas los fines de semana, y siempre colaboran en las actividades, como cuando organizamos diferentes eventos".

“Para el torneo, la 40º edición que hicimos, los convocamos a ellos para ayudarnos, y todos los chicos a las 7 de la mañana estaban ahí, todos venían juntos, contentos, tomaban mate, fueron y ayudaron. Es un orgullo los chicos de la cuarta y de la quinta, todo lo que hicieron”, agregó.

Resaltando la solidaridad de los chicos, valoró: “Ellos están, por ejemplo, en los partidos de primera; ayudan en la cantina a hacer torta frita, todo lo que se recauda es para el club, ya sea para lo que tengamos que pagar, como luz. Ellos están colaborando constantemente. Ahora están con el tema de la puesta en valor de la secretaría; se está pintando y poniendo aberturas, y ellos están colaborando con la pintura. Los chicos están presentes, y los de la primera, que son los más grandes, son los que los van incentivando”.

Asimismo, la presidenta del club, recordó: “Nosotros, fuimos un club intervenido, el primero en Entre Ríos, y ese grupo que estuvo luchando tantos años para recuperar ese club, casualmente eran todos exjugadores, categoría de los 70 y 80, que todavía se siguen juntando”. “Los Toritos tienen eso, que son categorías que se van juntando; una vez por mes hacen un asado. Esa gran amistad genera el club”, añadió.

Sobre las donaciones

Consultada sobre qué puede donar la gente de Paraná para la campaña solidaria que habrá el sábado: “Estamos convocando para juntar leche, cacao y azúcar, que es para las categorías a las que se les da la leche después de practicar, que son las 2016, 2017, y la 2002, que son los preinfantiles, 2012, 2014 y 2015. A la vez, botines en uso que se puedan usar, medias y calzado”.

En esta línea, contó que: "se les da la merienda a los chicos; se empezó dando la merienda a los más chiquitos, y nos dimos cuenta de que los más grandes, casualmente estos juveniles, ellos vienen del colegio con hambre, entonces también para que ellos puedan tener su copa de leche”.

Las donaciones incluyen:

Leche

Cacao

Azúcar

Zapatillas

Botines en números que van del 36 al 43

Medias

Vendas

Canilleras

Día de la jornada solidaria

La jornada solidaria se llevará a cabo en el predio del club desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Metz invitó a la comunidad a participar: "Vamos a tener partidos, demostraciones de taekwondo y zumba, y una presentación de la banda de la policía para cerrar el evento. Además, habrá feria de platos, con comida que los mismos chicos ayudan a preparar y vender".

Desafíos y metas a futuro

En cuanto a las necesidades del club, Metz mencionó que están trabajando en la mejora de las instalaciones y tienen la esperanza de poder concretar la construcción de un playón deportivo. "Nos gustaría poder ofrecer más deportes, como vóley y básquet, y para eso necesitamos el apoyo de la comunidad y del Estado", explicó.

Además, indicó: “Nosotros tenemos 100 socios, y aportan una mínima cuota. Y después, los chicos pagan una cuota societaria y una cuota deportiva, que son alrededor de 200”, con estos ingresos el club debe afrontar los costos de mantener la institución, donde las condiciones edilicias no son las mejores. “Los caños están en muy mal estado, no tenemos agua por momentos, los tanques de agua son viejos. La parte de la secretaría no se puede usar porque recién ahora estamos colocando todo lo que es aberturas y luces. Lo único que pudimos recuperar fue el salón de usos múltiples, que era una cancha de paddle que se cerró, y eso es lo que estamos ocupando en este momento”, detalló la presidenta de la institución.

Por otro lado, el club se ha enfrentado a diferentes robos, de los cuales: "el primero fue en octubre, al mes de asumir, y nos robaron una desmalezadora . Se hizo una movida grande y pudimos volver a comprarla, nueva. Luego nos robaron todo lo que es sanitario, que nos donaron comerciantes de Paraná, y bueno, ahora logramos más o menos estabilizar el tema de los robos con un grupo de WhatsApp del barrio de vecinos en alerta y la policía, que están muy atentos. Van patrullando y, gracias a Dios, ahora no hemos tenido robos”.

Sobre el predio del club y su utilidad

“Toritos tiene 6 hectáreas, de las cuales estamos manteniendo tres, y las otras no las podemos mantener. Tenemos que contar con ayuda del Estado para que puedan ir a desmalezar”, explicó Metz y mencionó que "estamos en contacto con el área de Deportes del Gobierno, con Deporte Municipal, con la intendencia. Ellos nos ayudan entre lo que pueden; nos ayudan bastante”.

Un refugio para los jóvenes

Toritos de Chiclana tiene 52 años de historia y se ha convertido en un pilar fundamental para muchos chicos. Ha reunido a jóvenes de diferentes partes de la ciudad y los ha integrado en el mundo del fútbol, permitiéndoles competir y soñar con una carrera en este deporte. Asimismo, para finalizar, Metz invitó a todos los interesados a acercarse y apoyar la causa: "Los esperamos con botines en buen estado, medias, leche, cacao y azúcar. Cualquier ayuda es bienvenida para seguir construyendo este espacio de contención y deporte para nuestros jóvenes".

Puntos de recepción de donaciones