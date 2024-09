Aumento de casos de sífilis: la importancia de los testeos para descartar la infección

Autoridades sanitarias notificaron que en lo que va del presente año, se notificaron en el país 19.919 casos de sífilis. Esta Infección de Transmisión Sexual (ITS) es la de mayor prevalencia en la actualidad y puede o no presentar síntomas.

En Argentina, es de notificación obligatoria: las provincias deben informar cada caso al sistema nacional de vigilancia.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional SE 34 N°719, durante el periodo 2018-2023, se registraron 129.620 casos en la población general. En 2023, las mayores tasas se observan en el grupo de 20 a 24 años seguido de 25 a 29 años y 30 a 34 años, donde la prevalencia es en mujeres. En tanto, en la población mayor de 50 años, son más los varones con la infección.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos instaron a realizarse el testeo, ya que se puede tener la infección sin síntomas.

Transmisión

La sífilis se transmite al mantener relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo, o a través del contacto con las lesiones de la piel o de las mucosas, y puede causar afecciones neurológicas, cardiovasculares y dermatológicas en los adultos.

También puede transmitirse al feto durante el embarazo, pudiendo provocar aborto espontáneo, muerte fetal o poco después del nacimiento, prematuridad o discapacidades graves en los recién nacidos. La única forma de disminuir el riesgo de contraer sífilis es a través del uso del preservativo, desde el inicio al final de la relación sexual.

El infectólogo Francisco Astudilla, de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, remarcó que "el mayor problema se evidencia cuando las personas no se testean, ya que a veces no presentan síntomas teniendo la infección. Siempre recomendamos testearse cada seis meses, pero es una conducta que no se toma”.

Como dato a tener en cuenta, mencionó que “se puede tener sífilis muchas veces durante la vida. No es que, teniéndola una vez, luego no te volves a infectar".

Síntomas

Esta patología inicia con la aparición de una pequeña llaga o úlcera indolora que desaparece sola sin ningún tipo de tratamiento después de entre 3 y 6 semanas. A partir de los 6 meses de adquirir la infección, también pueden aparecer ronchas en el cuerpo, lesiones en la boca y fiebre, hasta la caída del cabello. Luego, puede no presentar síntomas durante muchos años.

"Mientras no se realice el tratamiento, la sífilis puede adquirirse o transmitirse entre personas", explicó Astudilla. Es una enfermedad fácil de curar, pero si no es tratada puede generar complicaciones y afectar órganos como el corazón, el cerebro, o los ojos.

Para detectarla, se realiza un análisis de sangre y en caso de dar positivo, se puede curar con dosis de penicilina.

Cómo acceder al testeo

En el Laboratorio de Epidemiología de la provincia, que está ubicado en calle General Espejo, entre Alvarado y Paracao, de la ciudad de Paraná, a través de la muestra de sangre, se practica la serología para HIV, hepatitis B, C y sífilis.

Quienes estén interesados en testearse, pueden acercarse de 7:30 a 12, sin pedido médico. Los resultados se retiran en el Servicio de Infectología del hospital San Martín, pasados 7 días. Todos los testeos se realizan en un marco de confidencialidad.

