Solo dos géneros, impuestos, deportación, cárteles y economía: las definiciones de Trump al asumir

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que declarará la "emergencia nacional" en la frontera con México y anticipó que enviará militares para "detener y deportar" a los inmigrantes ilegales.

"Voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera del sur. Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y empezaremos el proceso de (deportación) de millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de los que vinieron", subrayó Trump en su primer discurso desde el Capitolio tras asumir.

Tropas a la frontera

Según explicó el mandatario norteamericano, "todos los inmigrantes ilegales van a ser detenidos y deportados".

"Vamos a mantener la política de ´Quédate en México´", enfatizó el líder republicano, momento en el que recibió uno de los más sonoros aplausos de su discurso.

"Terminaremos con la práctica de ‘atrapar y soltar’ y enviaremos tropas a la frontera sur para repeler la horrible invasión a nuestro país", advirtió.

Organizaciones terroristas

En tanto, el líder republicano anunció que establecerá en una orden ejecutiva que los cárteles del narcotráfico sean catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

"Ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense", resaltó Trump.

(Getty Imges)

Rechazo

La "deportación masiva" había sido una promesa de la campaña del ahora flamante presidente de los Estados Unidos.

El gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum anunció este lunes que tiene preparado un operativo de contención para sus ciudadanos que posiblemente será deportados.

El Papa Francisco se refirió también a la cuestión y criticó la iniciativa impulsada por Trump, al considerar que "no es cristiano" y que sería "una vergüenza" la deportación masiva.

Golfo y Canal de Panamá

Además, como ya había dicho antes, confirmó que pretende cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

Y entre otras decisiones que afectarían a América Latina, adelantó que tiene la intención de recuperar el control del Canal de Panamá.

"A los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y sobre todo, China está operando el canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo", aseguró.

Solo dos géneros, impuestos y combustibles fósiles

El nuevo presidente también ahondó en algunas de las medidas sociales que pretende tomar.

"Habrá solo dos géneros: hombre y mujer", explicó Trump, en la línea de sus esfuerzos para restringir los derechos de la comunidad transgénero.

(The New York Times vía AP, Pool)

Y se explayó sobre todo en las decisiones económicas. "En vez de poner impuestos a nuestras ciudades, pondremos impuestos a otros países para enriquecernos", aseguró el nuevo presidente.

Al criticar la inflación en Estados Unidos, Trump le dijo adiós al pacto para promover las energías limpias del gobierno de Biden y a la apuesta por los vehículos eléctricos: "Vamos a perforar, baby, a perforar".

"Volveremos a EE.UU. una nación rica de nuevo", gracias al "oro líquido que tenemos bajo los pies", agregó.

Además de centrarse en explotar los combustibles fósiles, el republicano agregó que se impulsará la manufactura nacional, haciendo un guiño a los trabajadores del sector automotor.

Astronautas

Aprovechó también para prometer que se colocará la bandera estadounidense en Marte.

"Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas [de la bandera] en el planeta Marte", aseguró.

"Si trabajamos juntos no hay nada que no podamos hacer ni nada que no podamos alcanzar", dijo en la recta final de su discurso.

"No hay nada imposible. Estoy ante vosotros como prueba viviente de que nada es imposible. En EE.UU., lo imposible es lo que mejor hacemos", afirmó.

"Estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré para ustedes. Ganaré como nunca antes", prometió.

"Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias. Dios bendiga a Estados Unidos", cerró. Fuente: (BBCMundo).