El Papa convocó a un Consistorio para dar inicio a una nueva etapa de su pontificado

Durante la última audiencia papal del Año Santo 2025, el Papa anunció la convocatoria a un Consistorio de cardenales para enero. En el Ángelus, bendijo imágenes del Niño Jesús y pidió por la paz de todos los niños del mundo.
El Papa León XIV convocó a un Consistorio de cardenales que se realizará los días 7 y 8 de enero, con el objetivo de dar inicio a la segunda fase de su pontificado. El anuncio fue realizado este domingo, en el marco de la última audiencia papal correspondiente al Año Santo 2025, celebrada en el Vaticano.
Según se informó oficialmente, el encuentro reunirá a los cardenales para afrontar los desafíos de esta nueva etapa del pontificado, que comenzó el pasado 8 de marzo con la elección del actual Sumo Pontífice. Desde la Santa Sede señalaron que el Consistorio Extraordinario estará orientado a fortalecer el discernimiento común y a brindar apoyo y consejo al Papa en el gobierno de la Iglesia universal.
Durante la tradicional bendición del Ángelus del mediodía, el Papa se dirigió a los fieles desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico y expresó un mensaje centrado en la esperanza y la justicia social. “La esperanza permanece, debemos escuchar y orar por el clamor de la tierra y el grito de los pobres”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “toda la creación gime unida”.
En ese contexto, el pontífice remarcó que “Dios ha destinado los bienes de la creación para que todos los compartamos”, en un llamado a la responsabilidad colectiva frente a las desigualdades y al cuidado del ambiente.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió cuando el Papa bendijo especialmente las imágenes y estatuillas del Niño Jesús que miles de niños llevaron a la Plaza de San Pedro. En su mensaje, pidió “para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz”, lo que generó una fuerte respuesta de los presentes.
Desde el Vaticano explicaron que, durante la primera fase del pontificado, gran parte de los esfuerzos del Papa estuvieron centrados en el desarrollo del Año Santo 2025, además de la finalización de asuntos pendientes del pontificado del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril.
Respecto de la nueva etapa que se abrirá a partir de enero, se destacó que el Consistorio tendrá una duración de dos días y contará con instancias de comunión y fraternidad. El objetivo será reforzar la colaboración entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a asistirlo de manera especial en su misión pastoral y de gobierno.
Fuentes vaticanas indicaron además que el Papa buscará avanzar hacia un nuevo equilibrio interno dentro del Colegio Cardenalicio, con la intención de superar la polarización existente entre sectores progresistas y conservadores, especialmente en cuestiones litúrgicas y pastorales. (Clarín)