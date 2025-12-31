Provincia profundizó su compromiso con la formación de especialistas en Residencias de Salud

Se trató de una amplia agenda de trabajo orientada a fortalecer la formación de los profesionales en entrenamiento, mejorar los procesos académicos y administrativos, y consolidar la articulación interinstitucional con organismos provinciales y nacionales.
A lo largo del año, la Coordinación de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolló una amplia agenda de trabajo orientada a fortalecer la formación de los profesionales en entrenamiento, mejorar los procesos académicos y administrativos, y consolidar la articulación interinstitucional con organismos provinciales y nacionales.
Uno de los principales ejes de trabajo fue el fortalecimiento académico y la articulación docente, con acciones como la organización mensual de ateneos interresidencias que promueven el intercambio interdisciplinario (donde los residentes presentaron su producción académica, casos clínicos y revisiones bibliográficas); y la continuidad del curso "Fundamentos en Pediatría", dictado por el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.
En cuanto a la expansión y acreditación de carreras de posgrado, se logró un importante avance a partir del trabajo junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que permitió la aprobación por parte de la Coneau de la carrera de Especialista en Pediatría, habilitada en las tres sedes provinciales (Gualeguaychú, Concordia y Paraná). Esto representa un avance decisivo en la formación de especialistas en la provincia y consolida el sistema de residencias como espacio académico formalmente reconocido.
Entre los hitos en materia de vinculación institucional, se avanzó en el diálogo con la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (Amper) para el reconocimiento del título de Psiquiatría para médicos especialistas en Salud Mental Comunitaria formados en el sistema de residencias.
También fue decisivo el acompañamiento y sostenimiento del sistema provincial ya que, este año, Entre Ríos asumió el financiamiento total de las becas de Salud Mental Comunitaria luego del retiro del aporte nacional. De este modo se aseguró la continuidad del programa y la estabilidad formativa de los profesionales.
Además, durante este año se avanzó significativamente en la ampliación y fortalecimiento del sistema formativo de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Infanto Juvenil, ampliando el enfoque interdisciplinario con la incorporación de profesionales en Trabajo Social; se sumó la disciplina de Psicología a la Residencia de Cuidados Paliativos, fortaleciendo la atención integral en el área; y se logró reabrir la Residencia de Anestesiología, con sede formadora en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, consolidando así una oferta clave para la región.
Finalmente, la coordinadora de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Daniela Bello, destacó: "Este conjunto de acciones refleja un año de consolidación, crecimiento y profesionalización del sistema de residencias médicas de la provincia, fortaleciendo la formación interdisciplinaria, la articulación académica y la calidad del proceso formativo".