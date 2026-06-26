Merendero lanzó colecta solidaria para celebrar el Día del Niño en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Merendero Semillitas de Fe comenzó una campaña para reunir juguetes, leche, galletitas y golosinas con vistas al festejo del Día del Niño. Además de asistir semanalmente a unas 150 personas, sus responsables advirtieron que cada vez reciben más pedidos de ayuda.
El Merendero Semillitas de Fe inició una colecta solidaria para el Día del Niño, con el objetivo de reunir juguetes, leche, galletitas, golosinas y jugos para organizar una celebración destinada a decenas de chicos del barrio. La actividad está prevista para el domingo 16 de agosto y se realizará en la plaza Emilio Strack, en calles 1006 y 1080, en barrio Kilómetro 3 de Paraná.
El encargado del espacio, Laureano Nutini, explicó a Elonce que comenzaron los preparativos con anticipación debido a la creciente demanda que existe para este tipo de iniciativas solidarias.
"Sabemos que siempre para el Día del Niño hay mucha demanda, así que tratamos de organizarlo con tiempo. La idea es hacerlo el domingo 16 de agosto y estamos haciendo una colecta solidaria para realizar un evento lindo en la plaza", expresó.
Qué donaciones reciben
La campaña apunta a reunir juguetes nuevos o usados en buen estado, además de alimentos que serán utilizados durante la jornada. "La idea es juntar juguetes, golosinas, leche, galletitas y jugo. También vamos a recibir donaciones durante un evento que organizaremos el 10 de julio en la plaza de San Agustín, junto a una iglesia evangélica", comentó Nutini.
Asimismo, señaló que quienes no puedan acercar personalmente las donaciones podrán comunicarse con el merendero para coordinar su retiro. "Si la gente no puede venir, nosotros las buscamos. No estamos pidiendo cosas nuevas. Si tienen juguetes usados, los recuperamos, los limpiamos y los envolvemos para entregárselos a los chicos", afirmó.
Una ayuda que no alcanza para todos
Actualmente, el Merendero Semillitas de Fe asiste a unas 150 personas, de las cuales alrededor del 80% son niños. "Brindamos copa de leche los lunes y viernes, mientras que los miércoles entregamos comida. Se ayuda con lo que se puede y con lo que se tiene", explicó el responsable.
Sin embargo, reconoció que la demanda creció en los últimos meses y que los recursos disponibles ya no alcanzan para incorporar a nuevas familias. "Viene gente a querer anotarse y no la podemos sumar porque los recursos que tenemos ya no alcanzan ni para quienes ya concurren al merendero", lamentó.
La situación social del barrio
Consultado sobre la realidad que atraviesan las familias de la zona, Nutini sostuvo que la situación económica afecta cada vez a más vecinos. "Está difícil para todos. Uno trata de poner un granito de arena y ayudar a quienes más lo necesitan", manifestó.
En ese sentido, valoró el acompañamiento que reciben por parte de organismos municipales. "Gracias a Dios contamos con la ayuda de Desarrollo Humano de la Municipalidad y del Banco de Alimentos, que colaboran con la copa de leche y un refuerzo alimentario. Pero sabemos que no alcanza", indicó.
Además, señaló que ya transmitieron esa preocupación a las autoridades municipales. "Estuvimos hablando con representantes de la Municipalidad porque los recursos ya no nos alcanzan, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene", agregó.
Esperan una gran convocatoria
Nutini recordó que en anteriores festejos la cantidad de asistentes superó ampliamente las expectativas iniciales. "Hace unos años pensamos que iban a venir entre 30 y 40 chicos y terminaron participando entre 60 y 70, porque es un lugar por donde pasa mucha gente que va hacia el parque o la costanera", relató.
Pese a ello, aseguró que el compromiso es que ningún niño se quede sin compartir la jornada. "Vamos a brindar igual la copa de leche, seguramente haremos tortas fritas y trataremos de que todos los chicos se vayan con algo", concluyó.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose con el merendero a través de sus redes sociales o por WhatsApp al 343-517-8704.