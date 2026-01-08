Los Reyes Magos recorrieron los barrios de Colón y llevaron alegría a cientos de niños

Durante dos jornadas consecutivas, los Reyes Magos recorrieron distintos barrios y sedes barriales de la ciudad de Colón, llevando golosinas, sonrisas y momentos de encuentro a cientos de niñas y niños junto a sus familias.

La iniciativa fue impulsada y coordinada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón, en el marco de una propuesta comunitaria que buscó sostener una de las tradiciones más esperadas por los más chicos, promoviendo la participación barrial y el encuentro familiar en distintos sectores de la ciudad.

El recorrido se desarrolló de manera organizada, con paradas previamente definidas que permitieron alcanzar distintos puntos de la ciudad y asegurar el desarrollo ordenado de la propuesta.

Durante las jornadas del lunes 5 y martes 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron distintos sectores de la ciudad de Colón, recorriendo el Hospital, Tiro Sur, barrio San Francisco, 26 Viviendas, Medalla Milagrosa, barrio Evita, Hipólito Yrigoyen, Aníbal Berthet, Plan Libertad, Plan Washington, Plan Alborada, Procrear, barrios rurales, barrio Ombú, 20 Viviendas, Empleados de Comercio, Fonavi, Santo Justo y Pastor, Juan Domingo Perón, 16 de Abril, Termas y barrio Norte, llevando alegría y golosinas a los más chicos y compartiendo momentos de encuentro con las familias.

En cada punto, los Reyes Magos compartieron un momento con las familias, entregando golosinas y generando un espacio de encuentro y celebración.

Tradición y encuentro comunitario

La recorrida por los barrios permitió que la celebración llegara a distintos sectores de la ciudad, reforzando el sentido de pertenencia y la participación comunitaria. La propuesta fue especialmente valorada por las familias, que acompañaron la actividad y compartieron la experiencia con los más chicos.

Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón se coordinó la planificación del recorrido, la logística y los puntos de encuentro, garantizando el desarrollo de la actividad en condiciones organizadas y seguras.