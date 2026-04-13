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La escuela técnica Quirós recibió donaciones para fortalecer sus talleres y actividades educativas

La Escuela de Educación Técnica (EET) N° 1 Doctor Herminio Juan Quirós, de la ciudad de Colón, recibió una serie de donaciones destinadas a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en sus talleres.

13 de Abril de 2026
La escuela técnica Quirós recibió donaciones.
La escuela técnica Quirós recibió donaciones. Foto: (GPER).

La Escuela de Educación Técnica (EET) N° 1 Doctor Herminio Juan Quirós, de la ciudad de Colón, recibió una serie de donaciones destinadas a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en sus talleres.

La escuela técnica de Colón recibió donaciones para sus talleres. La institución, dependiente de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE), incorporó entre los aportes más destacados estanterías metálicas industriales donadas por el Banco de Entre Ríos, sucursal Concepción del Uruguay.

El traslado de estos elementos fue posible gracias a la colaboración de la Municipalidad de Colón, que facilitó un camión para su retiro. Esta acción se concretó en el marco de un trabajo conjunto con la Escuela de Educación Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia.

 

Asimismo, la empresa MD Refrigeración, de Concepción del Uruguay, donó garrafas para aire acondicionado en desuso, que fueron trasladadas sin costo por una camioneta de la empresa Fadel, de la ciudad de Colón. Según explicó el regente de la institución, Miguel Vidart, estos elementos serán desactivados y reutilizados por las y los estudiantes en trabajos prácticos. Parte de estos proyectos incluirá su reciclaje y posterior comercialización, con el objetivo de recaudar fondos que serán reinvertidos en los talleres escolares.

 

Por otra parte, la escuela también recibió la donación de una camioneta por parte de un particular, lo que representa un importante recurso para el desarrollo de actividades institucionales y logísticas. Además, la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad de Colón donó material tecnológico para la institución.

 

Desde la institución destacaron el acompañamiento de distintos actores de la comunidad y subrayan que este tipo de iniciativas fortalecen la educación técnica, generando mayores oportunidades de formación para las y los estudiantes.

Temas:

Colón Educación escuela técnica
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