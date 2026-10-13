Día de la Madre: estudiantes universitarios tienen descuentos en comercios de Paraná

Del 13 al 16 de octubre, estudiantes universitarios podrán acceder a promociones especiales en comercios adheridos al programa UniPase. La iniciativa de la Municipalidad de Paraná busca acompañar la economía de los estudiantes, promover el consumo y fortalecer la actividad comercial local.

La propuesta forma parte “tanto del trabajo de la Mesa Interuniversitaria de Marca Paraná como de las políticas municipales que consolidan a Paraná como ciudad universitaria, mediante la articulación con el sector privado y la generación de oportunidades que contribuyan a la economía de los estudiantes y al desarrollo del comercio local”, indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

En ese sentido, señaló que “desde el Estado facilitador que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero se busca tanto acompañar a quienes estudian en Paraná como generar nuevas oportunidades de venta para los establecimientos adheridos a la tarjeta UniPase, especialmente en fechas comerciales significativas como el Día de la Madre”.

Asimismo, el funcionario valoró “el trabajo conjunto con el sector privado para sostener y ampliar una red de beneficios que contribuya a dinamizar la economía local, no solo a partir de la tarjeta UniPase, sino también con otras iniciativas conjuntas, como los Miércoles de Descuentos en Peatonal San Martín”.

Durante los cuatro días, los estudiantes podrán acceder a promociones en locales de indumentaria, accesorios, perfumería, óptica, panadería, alimentos, artículos para el hogar y jardinería.

Las promociones están sujetas a las condiciones de pago establecidas por cada comercio y, en determinados casos, no son acumulables con otros beneficios.

Cómo acceder a los beneficios

Para utilizar los descuentos, los estudiantes deben ingresar a la aplicación o al portal Mi Paraná y acceder a la sección Estudiantes, dentro del apartado Mis beneficios. Allí podrán consultar las promociones disponibles y acceder a las herramientas del programa UniPase.