Castración y vacunación gratuita en Paraná: dónde estará el operativo municipal en octubre

El operativo de castración y vacunación gratuita en Paraná continúa durante octubre con nuevas jornadas destinadas al cuidado de perros y gatos. La Municipalidad confirmó que los servicios veterinarios recorrerán cinco puntos de la ciudad, con atención prioritaria para los vecinos de cada sector.

La iniciativa incluye castraciones, desparasitación y vacunación antirrábica, con el objetivo de facilitar el acceso a prestaciones veterinarias esenciales y promover la tenencia responsable de mascotas. Las actividades se desarrollan en espacios comunitarios y barrios de la capital entrerriana.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que "el cuidado y el bienestar animal forman parte de una política de Estado que venimos fortaleciendo, acercando los servicios municipales a los barrios y facilitando el acceso de la comunidad".

Cómo acceder a las jornadas gratuitas

Enrique recordó que la tenencia responsable comprende alimentación adecuada, atención veterinaria y controles periódicos. Además, sostuvo que "la castración y la vacunación antirrábica son herramientas fundamentales de prevención" para proteger tanto a los animales como a la salud pública.

Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, explicó que el cronograma busca garantizar una atención cercana. "La intención es que los vecinos puedan acceder cerca de sus hogares a la atención veterinaria básica", señaló.

La funcionaria precisó que tendrán prioridad los residentes de cada barrio y quienes hayan gestionado previamente su turno mediante la plataforma Mi Paraná.

Cronograma de castración y vacunación en octubre

Tras las jornadas del 1 y 2 de octubre en Villa Sarmiento y el paso por barrio Capibá, el operativo continuará en los siguientes lugares:

Del 13 al 16 de octubre: barrio Mariano Moreno , zona de Monseñor Dobler y Lavalleja.

, zona de Monseñor Dobler y Lavalleja. Del 19 al 21 de octubre: CAPS La Milagrosa, Francia y Las Magnolias.

Francia y Las Magnolias. 22 y 23 de octubre: Vecinal San Cayetano, Los Constituyentes y Padre Corona.

Los Constituyentes y Padre Corona. Del 26 al 30 de octubre: Parque Gazzano, avenida Pedro Zanni, entre Leopoldo Herrera y Gobernador Eduardo Tibiletti.

El municipio recordó que estas prestaciones son gratuitas y forman parte de las acciones de prevención sanitaria que se desarrollan en distintos sectores de Paraná.