Susana Giménez y Milei saludaron desde el balcón de la Casa Rosada

Este jueves se concretó el esperado encuentro entre Susana Giménez y el presidente Javier Milei. La entrevista se grabó en La Casa Rosada, donde ambos aprovecharon para salir al balcón y saludar a las personas que se habían congregado para verlos.

El programa, que se emitirá este domingo, marcó la primera aparición de la conductora con Milei desde que asumió la presidencia, tras un encuentro cancelado en febrero debido a problemas de salud de la diva de los teléfonos. Según se supo, el mandatario había solicitado que la entrevista se realizara en la sede del Poder Ejecutivo en lugar de un estudio de televisión.

Antes de su regreso a la pantalla, la diva expresó su apoyo hacia Milei en el programa OLGA, manifestando: “Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte”. En relación al carácter del presidente, Giménez comentó: “Grita porque es así, calentón”, y agregó: “Si yo fuera Presidente y hubiera encontrado al país como estaba, también gritaría y lloraría”.

Susana llegó puntualmente a la Casa de Gobierno, luciendo un elegante traje sastre negro, acompañado de zapatos a juego con taco dorado y sus característicos anteojos oscuros. A su llegada, fue recibida por funcionarios, su productor Federico Levrino y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky.

Giménez había expresado su deseo de que Amalia “Yuyito” González, la actual pareja del presidente, también asistiera a la entrevista. “Me gustaría que venga con Yuyito porque él habla constantemente de política; creo que si estuvieran juntos sería algo diferente”, afirmó la diva en una reciente entrevista con La Nación. Sin embargo, la respuesta de González no se hizo esperar.

“No quiero exponerme”, declaró la exvedette en el programa Intrusos cuando se le preguntó sobre su ausencia en la charla. “Me invitaron también, solo que no acepté ir. Agradezco la invitación, pero no quiero mezclar mi vida personal con la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja. Para mí, no corresponde que yo vaya”, aclaró González.

La foto con Karina Milei

Minutos antes del encuentro, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, mantuvo una breve charla con Susana y se sacaron una foto junto a Thor, el perro presidencial.

En su cuenta de Twitter, la hermana del presidente Javier Milei compartió la postal y escribió: “El día que Thor conoció a la Su”.