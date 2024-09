Yuyito González contó el ocurrente sobrenombre que le puso Milei en la intimidad

Amalia “Yuyito” González se convirtió en el centro de atención en los portales de espectáculos tras compartir un dato muy personal sobre su relación con Javier Milei.

La animadora, que recientemente protagonizó un cruce con Susana Giménez, estuvo hablando abiertamente sobre cómo se prepara para la convivencia con el mandatario en la Quinta de Olivos.

Desde que blanquearon su noviazgo, la pareja avanzó a pasos agigantados, ya que Javier ya conoció a los hijos de Yuyito, mientras que ella también tuvo la oportunidad de conocer a sus suegros.

Este nivel de intimidad llevó a la conductora a compartir detalles sobre su vínculo en su programa, “Empezando el día”, en Ciudad Magazine.

Con el busto del Presidente

En un reciente episodio de su programa, González sorprendió a su audiencia al mostrar un busto del Presidente. “Mirá, me traje un busto de él, hay cien de estos nada más, ojo eh. Soy una de las privilegiadas”, dijo, mientras hablaba a la figura de mármol como si realmente fuera Milei.

Con su característico humor, Yuyito se dirigió al busto diciendo: “Hola mi vida, ¿cómo estás? Me tuve que traer el busto tuyo, el mío me lo traigo todos los días, pero éste no". La animadora no solo se limitó a la broma, sino que aprovechó el momento para hacer una sensual salvedad sobre el tema, aumentando aún más la intriga en el set.

Revelación íntima

“Hablando de busto, ¿saben una cosa? Una intimidad les cuento… ¿Sabés cómo me dice?”, preguntó, dejando a su audiencia en suspenso. La expectativa creció en el estudio mientras todos esperaban con ansias la respuesta.

Finalmente, reveló el sobrenombre que Milei le ha dado: “La máquina por la delantera de River, la histórica, que es la delantera más famosa de la historia”.

La relación de González con Milei suscitó opiniones diversas, pero lo que queda claro es que la animadora no tiene miedo de expresar su amor y compartir su felicidad con el mundo. (Con información de Diario Show)