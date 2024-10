Martín Fierro Cine y Series: discursos contra el gobierno y en defensa de la universidad

La entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se destacó por los discursos en contra del gobierno nacional.

Los oradores defendieron la universidad pública y criticaron "la destrucción de la ficción en el cine", así como las decisiones que "perjudicaron a los jubilados" y a otros sectores de la sociedad.

Además de los galardones en diversas categorías, se realizaron reconocimientos especiales. Uno de los más destacados fue para la película "La Tregua", en conmemoración de su 50 aniversario. También se otorgó el Martín Fierro a la Trayectoria a figuras icónicas como el actor Norman Briski, Mirtha Legrand, Graciela Borges, Susana Giménez y Luis Brandoni.

Mirtha Legrand: “No cierren el INCAA"

Mirtha Legrand fue homenajeada durante la primera entrega de los Premios Martín Fierro del Cine. Teté Coustarot fue la encargada de presentar la estatuilla mencionando varias de las películas que protagonizó la actriz y conductora en sus 83 años de carrera.

"Muchas gracias, por favor no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre", dijo "La Chiqui" al recibir su premio y destacar la importancia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como fueron haciendo varios de los premiados de la noche.

Mirtha Legrand. Prensa

La diva miró al público y reveló que le da mucha alegría que se haga una fiesta de este estilo: "¡Qué noche tan linda! Están Susana y la Borges. Estoy muy feliz, soy un producto del cine argentino, toda mi familia lo es. Mi querido hermano José Martínez Suárez, mi hermana Goldi, que también hizo cine y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. En mi casa se amaba y se sigue amando el cine, no se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el más importante de habla hispana".

Para finalizar, la diva le puso un poco de humor a su discurso y sobre el final recordó la frase del Martín Fierro: "Desde las 6 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida... Estoy muy contenta. Como decía e Martín Fierro 'los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si se pelean, nos devoran los de afuera, que no nos devoren'".

"Nos están afanando la ficción"

Uno de los homenajes más importantes de la noche, fue el dedicado a Norman Briski. El actor de Argentina 1985, expresó: “La IA, la inteligencia artificial me dijo “agradecé este homenaje, no seas así”. Primero los compas, que también merecían este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la Rosada la ficción. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo”.

En medio de un clima en el que predominaba los vítores para Briski, luego el público se mostró dividido frente a sus siguientes palabras, cuando él comentó: “Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza”.

Norman Briski. A24

“Saludo a todas las luchas”

En ese sentido, continuó con distintas menciones a personalidades del cine y la política: “Saludo a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, pero somos héroes de este trabajo tan hermoso. Hablemos entonces de Pino Solanas, de Cantinflas, de Hugo del Carril, de Eva Perón”.

Asimismo, insistió: “Saludo a todas las luchas, no a esta, a todas. Mi Norma Pla, mi Nora Cortiñas, y yo saludo a la comida que falta y mi consejo es así: inversiones, el cine necesita inversiones”.

Por último, en el tramo final, Briski concluyó: “Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar”.

Guillermo Francella se llevó el Martín Fierro de Oro

Cuando el reloj casi marcaba la 1 de la madrugada, Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña anunciaron al ganador del Martín Fierro de Oro. APTRA eligió a Guillermo Francella por su desempeño en la serie "El Encargado", que protagonizó durante tres temporadas y está en proceso una cuarta.

"Hermosa noche, ¿verdad?", fue lo primero que dijo el actor, haciendo alusión al popular meme en el que aparece diciendo "hermosa mañana, ¿verdad?".

Su personaje, Eliseo Basurto, se volvió popular tanto en la Argentina como en varios países del mundo que lo vieron gracias a su desembarco en Disney+.

Guillermo Francella. Prensa

El actor agradeció a Luis Ventura, el presidente de APTRA, por la iniciativa de organizar esta premiación por primera vez. "Hemos hablado mucho esta noche todos, me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante. Siento con el alma lo del público (anteriormente le dedicó el premio de Mejor Actor al público).

"Creo que he trabajado con todos... Tener esta distinción me llena el alma, es un mimo al corazón", dijo para cerrar la ceremonia en una noche llena de emociones.

Premios ícono, Platino y Brillante

Las estrellas subieron al escenario a recibir sus menciones en los Martín Fierro de Cine.

Susana Giménez fue distinguida con un Martín Fierro de Brillante por los 50 años de "La Mary", durante la primera edición de los Premios Martín Fierro del Cine, que entregó APTRA.

Susana Giménez. Prensa

Guillermo Francella le dedicó unas palabras a la diva del cine y la televisión y todos la aplaudieron de pie. "Gracias a todos. Las fechas me impresionan, 60 años de carrera, me deprimo. Y 50 años de La Mary, me parece ayer", mencionó la diva.

Susana recordó cómo fue que aceptó hacer la película y logró que la dirija Daniel Tinayre: "Fue muy importante para mí esa película, es icónica Me gustó mucho hacerla, es la que más me gusta de todo lo que he filmado".

Mientras que Graciela Borges recibió unas cálidas palabras por parte de Natalia Oreiro y se llevó el Martín Fierro ícono del cine. "Qué bueno que APTRA nos haya elegido. Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine, que no nos digan cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos, que nos dejen hacer cine y que nos dejen contar lo que queremos", expresó la actriz.

Graciela Bordes. Prensa

Luis Brandoni se llevó el Martín Fierro de Platino por su carrera y se lo dedicó al público, al igual que lo hizo Guillermo Francella. “Tengo esperanzas en el país, la gente no quiere más ladrones, tenemos que ser serios”.

Luis Brandoni con Guillermo Francella. Prensa

Todos los ganadores de los premios

Dirección de Arte: Laura Aguerrebehere (Cuando Acecha la Maldad).

Diseño de Vestuario: Pheonía Veloz (El Rapto y Cuando Acecha la Maldad).

Sonido: Pablo Isola (Cuando Acecha la Maldad).

Ópera Prima: Blondi - Dirección: Dolores Fonzi.

Actor Protagónico Drama: Rodrigo de la Serna (El Rapto).

Documental: Traslados (Dirección: Nicolás Gil Lavedra).

Película Plataforma: Descansar en Paz.

Director de Serie: Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado, Nada, Bellas Artes, Disney+).

Guion: María Alché y Benjamín Naishtat (Puan).

Edición: Eliane Katz (El Rapto).

Dirección de Fotografía: Mariano Suárez (Cuando Acecha la Maldad).

Actriz Reparto Comedia: Alejandra Flechner (Puan).

Actor Protagónico Comedia: Marcelo Subiotto (Puan).

Actriz Protagónica Comedia: Carla Peterson (No me Rompan).

Revelación: Zoe Hochbaum (Como el Mar).

Maquillaje: Marcos Berta y Elizabet Gora (Cuando Acecha la Maldad).

Música Original: Santiago Dolan (Puan).

Actriz Reparto Drama: Soledad Villamil (Goyo).

Actor de Serie: Guillermo Francella (El Encargado, Disney+).

Actor Reparto Drama: Pablo Rago (Goyo).

Dirección: María Alché y Benjamín Naishtat (Puan).

Actor Reparto Comedia: Leonardo Sbaraglia (Puan).

Actriz Protagónica Drama: Mercedes Morán (Elena Sabe).

Serie: El Amor Después del Amor (Netflix) y El Encargado (Disney+).

Actriz de Serie: Natalia Oreiro (Iosi, el Espía Arrepentido, Prime Video).

Película Cine: Puan.

Martín Fierro de Oro: Guillermo Francella