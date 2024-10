Premios Martín Fierro: Decano defendió la universidad y figuras al cine argentino

Durante la celebración de los Martín Fierro de Cine 2024, la película “Puan”, inspirada en la facultad de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, recibió un premio por su guion y su decano, Ricardo Manetti, realizó un discurso de agradecimiento y pidió “no perder la autonomía universitaria”.

María Alché y Benjamín Naishtat se impusieron en la terna a mejor guion y, al subir al escenario a recibir el galardón, lo hicieron acompañados del decano. “En solidaridad con el legítimo reclamo de las universidades nacionales a funcionar en condiciones dignas, le cedemos la palabra a Ricardo Manetti”, comentaron.

Se manifestaron al ingreso de la entrega de los Martín Fierro de Cine. (Infobae)

Apoyar a la cultura

El profesor y actor tomó la palabra y comenzó: “Esto fue escrito junto con compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de nuestras universidades públicas. Quiero agradecer a María, Benjamín y todo el equipo por haber elegido nuestra querida facultad de Filosofía y Letras para esta película”.

Luego, continuó: “Apoyar a la cultura y al cine nacional, hoy más que nunca, es un orgullo para nuestra universidad. ‘Puan’ plantea un escenario que pensábamos irrisorio, distópico e imposible, sin embargo, nuestras universidades hoy, se encuentran en una situación crítica debido al ajuste presupuestario y al desfinanciamiento que está llevando adelante este gobierno”.

Benjamín Naishtat, Ricardo Manetti y María Alché.

Trabajadores

Manetti aseguró que los únicos que están “bajo ataque” no son los estudiantes de la universidad, sino que muchos trabajadores -docentes y no docentes- tienen un sueldo que está bajo la línea de pobreza. “Lo han podido ver en los últimos días en muchos medios de comunicación”, subrayó.

“Quiero contarles que en la UBA el 60% de los estudiantes forman parte de una primera generación de universitarios. Yo tengo más de 60 años, pero también soy primera generación de estudiantes en mi familia. Estudié Artes, me dediqué a las artes combinadas y enseño cine argentino, lo defiendo y estoy orgulloso de muchos alumnos y alumnas que hoy están acá recibiendo premios”, continuó.

🎬 MARÍA ALCHÉ y BENJAMÍN NAISHTAT por "PUAN", ganadores del Martín Fierro de Cine a MEJOR GUIÓN Viví los #MartínFierrodeCine en la pantalla de #AméricaTV pic.twitter.com/5p2rR6pCma — América TV (@AmericaTV) October 22, 2024

Soberanía

Asimismo, el decano destacó los beneficios de las universidades para la sociedad y afirmó que transforma vidas y familias, cumple sueños y proyectos, y es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. “Hablamos de soberanía educativa y científica, y la defendemos entre todos, porque este gobierno no lo está haciendo”, apuntó.

En consiguiente con sus críticas a la gestión de Javier Milei, el exdirector de la carrera de Artes dijo que quienes tienen la responsabilidad de las políticas públicas están “haciendo desparecer” las universidades y remarcó que los jóvenes y los trabajadores la están defendiendo.

“La universidad pública es un emblema, un orgullo para nuestro país. Todos y todas tenemos que defender nuestro futuro”, agregó.

“Universidad pública, cine argentino y el Estado”

Para finalizar, Manetti manifestó: “La universidad no se vende y la autonomía tampoco. Viva la universidad pública, viva el cine argentino y viva el Estado nacional. Gracias”. Luego fue acompañado y ovacionado por el público, el cual comenzó a entonar: “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”.

En tanto, Alejandra Flechner, ganadora del Martín Fierro de cine a mejor actriz de reparto de comedia por “Puan” dijo que se sintió representada por el discurso de Manetti y también criticó al Gobierno e ironizó: “Esperemos que el año que viene haya al menos cinco películas”.

Graciela Borges rebatió con sus palabras el discurso de Javier Milei. (Infobae)

Otros de los reclamos

Graciela Borges subió al escenario de la Usina del Arte para recibir el Martín Fierro Ícono del Cine “Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine”, dijo la -nunca más justamente- icónica actriz. Y dedicó buena parte de su discurso a la situación del INCAA y específicamente, aludió al tema de la cantidad de espectadores que tienen las películas argentinas (eje del cuestionamiento que la actual conducción del Instituto de Cine realiza a los subsidios otorgados) contando una anécdota vivida por ella y Leonardo Favio, nada menos. El sentido de su mensaje era: no valoren una película solo por si vende entradas o no.

En sus palabras, Borges habló de “tribu” para referirse a la gente del cine que colmaba la platea del centro cultural del barrio de la Boca. Ese espíritu colectivo de la industria cinematográfica argentina fue protagonista durante toda la noche, una noche de reivindicación. “No bajemos los brazos, si no, no vamos a poder siguiendo esto. El mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Ganamos premios en festivales, pero en realidad lo que más amamos, es hacerlo. Que nos dejen contar lo que queremos”, concluyó.

"Norman Briski": Por los comentarios sobre su discurso en el #MartínFierroDeCine pic.twitter.com/a55Z2A9oSP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 22, 2024

“Afanando la ficción”

“La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la Rosada la ficción”, dijo Norman Briski. Además, continuó con distintas menciones a personalidades del cine y la política: “Saludo a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, pero somos héroes de este trabajo tan hermoso. Hablemos entonces de Pino Solanas, de Cantinflas, de Hugo del Carril, de Eva Perón”.

Asimismo, insistió: “Saludo a todas las luchas, no a esta, a todas. Mi Norma Pla, mi Nora Cortiñas, y yo saludo a la comida que falta y mi consejo es así: inversiones, el cine necesita inversiones”.

Por último, en el tramo final, Briski concluyó: “Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar”.

Leo Sbaraglia, fue explícito en su defensa del cine argentino y la universidad pública. (Infobae)

“A cuidar”

Así fue toda la noche, del exaltado histrionismo de Norman Briski al insulto sonriente de Soledad Villamil pasando por el contundente pedido de Mirtha Legrand: “No cierren el INCAA”.

Incluso aquellos ganadores de los rubros más “técnicos” que no cuentan con el reconocimiento público, fueron explícitos al respecto. Es algo que emergió contundente, en la noche de un premio recién nacido, pero cuya “marca” es tradicional en la industria del entretenimiento argentino.

A su turno, Leonardo Sbaraglia, ganador por Puan como “actor protagónico drama” volvió sobre la ajustada definición de Graciela Borges: “Todos pertenecemos a la misma tribu”, dijo. “Entre todos hacemos esta cultura maravillosa. La vamos a cuidar”, aseguró. Y agregó “ojalá que el año que viene haya películas. No es una ironía”.

Fuente: (La Nación-Infobae)