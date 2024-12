La tierna postal de Muri López embaraza y con una calza violeta

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, emocionó a sus seguidores al compartir una foto mostrando orgullosamente su pancita de embarazada. En la imagen, que publicó en su cuenta de Instagram, aparece luciendo un conjunto deportivo violeta.

La joven eligió un look cómodo y estiloso, compuesto por un top deportivo combinado con una calza de cintura alta en un tono violeta oscuro. Este outfit no solo resalta la dulzura de su embarazo, sino que también demuestra que estar esperando no es un obstáculo para mantenerse a la moda. El diseño ajustado resalta su figura, mientras que el estilo minimalista hace que su pancita sea el centro de atención.

La foto de la pancita de Muri López. Foto: Instagram de Muri López.

¿Quién es Muri López Benítez, la novia de Lisandro Martínez?

Muri López Benítez es una joven oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, conocida no solo por ser la pareja de Lisandro Martínez, sino también por su presencia en redes sociales. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, comparte aspectos de su vida personal y familiar, destacándose por su cercanía y espontaneidad.

Una de sus grandes pasiones es el Carnaval de Gualeguay, una tradición que lleva en la sangre desde pequeña y que, incluso, compartió con Lisandro al principio de su relación. Actualmente, vive en Manchester, Inglaterra, donde acompaña a su pareja, defensor del Manchester United y de la Selección Argentina, en su carrera futbolística. En un momento tan especial de su vida, Muri espera junto a Lisandro a su primera hija, Aurora, nombre que recientemente revelaron en redes sociales con una publicación que emocionó a sus seguidores. (Con información de Rating Cero)