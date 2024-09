Juana Viale: un look impactante y un olvido que le puede traer problemas

Este domingo, durante la emisión de "Almorzando con Juana Viale", la conductora se mostró arrepentida por haber olvidado un gesto especial en un día significativo.

El 30 de agosto, conocido como el Día de Santa Rosa, coincidió con la celebración del nombre real de su abuela, Rosa María Martínez Suárez. Sin embargo, Juana admitió que no la saludó en esta fecha especial, comentando: "El 30 fue Santa Rosa, no el día de la abuela. Ella es Rosa, claro, no la llamé... no pasa nada".

"El frío no se va, les quiero decir que es una realidad y hay que aceptarla", comentó en ese marco la conductora televisiva.

Look

Juana abrió el programa con un look otoñal diseñado por Gino Bogani, destacando un elegante vestido largo de charm de seda natural, con flores blancas y negras, y un escote profundo en la espalda, bordeado por rulot entrelazados. "Este detalle que están viendo no lo hace cualquiera", afirmó Juana, resaltando el diseño único del vestido.

El look de Juana Viale este domingo

El cabello de Juana fue peinado en suaves ondas quebradas, y su maquillaje delicado fue realizado con un toque de dorado

¿Por qué Martín Bossi se bajó de la mesa de Juana Viale?

Durante el programa, Juana explicó por qué el humorista Martín Bossi no pudo asistir al almuerzo, revelando que estaba enfermo y debía recibir inyecciones para poder cumplir con sus funciones teatrales.

"Le mandamos un beso desde acá, que debe estar tapado hasta acá mirándonos", expresó Juana con simpatía, lamentando la ausencia de Bossi, quien iba a ser el único hombre en una mesa compuesta exclusivamente por mujeres.

Finalmente, Juana cerró el segmento invitando a los televidentes a seguir el programa en las redes sociales para no perderse los detalles detrás de escena.