Ingrid Grudke sobre la infidelidad de su ex y la traición de su sobrina: “Los veía enamorados”

Ingrid Grudke está atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida, luego de descubrir la infidelidad de su expareja, Martín Colantonio, quien la engañó con su sobrina, Andrea Miranda. En una entrevista exclusiva con Karina Mazzocco en “A la Tarde”, Ingrid relató con voz entrecortada cómo esta traición desmoronó su mundo y la dejó completamente devastada. “Hace unos días me llamó Martín, porque tenemos que hablar cosas económicas y para ir a un profesional. Desde septiembre que nos separamos me pide ir a un profesional para explicar lo que a él le pasó porque yo no la entiendo. Lo que yo no puedo entender es la traición de dos personas que amé mucho", confesó Ingrid, aún sin poder superar el impacto emocional.

El dolor que Ingrid experimenta por la traición de las dos personas más cercanas en su vida se refleja en sus palabras. La relación con Martín comenzó en 2018 y, en sus primeros años, fue algo muy intenso. Ella lo involucró en varios de sus proyectos personales y profesionales, llegando a proponerle ser padres a través de un vientre subrogado, ya que ella nunca había tenido el deseo de ser madre biológica. Sin embargo, a mediados de 2024 comenzaron a surgir señales de que algo no estaba bien. Ingrid comenzó a notar comportamientos extraños y sospechosos, lo que la llevó a investigar más a fondo.

Indicios y descubrimientos dolorosos

"Era muy amable, teníamos todo un sueño, nosotros decíamos que éramos una pareja de película. En diciembre del 2023 empecé a notar muchos nervios, hasta me costaba entender cómo se manejaba con la empresa hasta que yo decidí que era mejor correrme, sentía que se invertía en cosas innecesarias", explicó Ingrid, reflexionando sobre los primeros indicios de que algo no andaba bien. Fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que algo no estaba bien y decidió investigar a fondo, sin imaginar la dolorosa verdad que pronto descubriría.

El verdadero golpe llegó cuando descubrió las pruebas de la infidelidad de Martín con Andrea Miranda, su propia sobrina. “Ella era familia, la mujer de mi sobrino, le brindé toda la confianza, nunca pensé mal, miles de veces estuvimos los cuatro juntos. Cuando ellos entran en crisis en 2023 también lo veía diferente a Martín, ahí sospeché yo, eso me impacta mucho”, comentó.

El impacto emocional y la confrontación con la verdad

El choque emocional fue devastador para Ingrid. “La foto de Martín y mi sobrina fue cuando yo estaba en Alemania, y los veía felices si veo esa foto juntos. Yo siento como me hablaba él de ella, pero por su capacidad, como la admiraba por gestionar las cosas en la empresa. Ahí los veía enamorados”, explicó Ingrid, describiendo cómo las cosas se tornaron aún más confusas para ella, al ver cómo su expareja hablaba con admiración de Andrea, lo que finalmente dejó claro que algo más estaba sucediendo entre ellos.

Cuando encaró a Martín, sus respuestas solo profundizaron la herida. “Le pregunté si se había enamorado de Andrea, lo presentía y lo sentía, yo necesitaba tener pruebas para acusarte de algo, cuando le pregunté y se quedó mirando el teléfono y me dijo ‘qué decís’, nunca me miró a los ojos cuando me respondió", recordó Ingrid, señalando el momento en que las mentiras comenzaron a desmoronarse y la verdad salió a la luz. Este enfrentamiento con Martín culminó en una serie de reacciones que afectaron profundamente su salud emocional.

Un dolor físico y emocional que la lleva a la internación

La situación fue tan angustiante que Grudke terminó siendo internada en un hospital. “Mi salud se desmoronó, me hicieron muchos estudios. Ese día estuve sola en la guardia. Hay muchas cosas que nunca voy a terminar de saber”, compartió, revelando cómo su cuerpo reaccionó al estrés y el dolor de la traición. La angustia por la doble traición, sumada al dolor emocional de enfrentar la verdad, la dejó devastada, tanto física como psicológicamente.

“Hoy en día no puedo perdonarlo”, dijo tajante, refiriéndose a Martín. El sufrimiento aumentó cuando Andrea también la enfrentó después del enfrentamiento con Martín.

"El día que yo lo encaré a Martín al otro día me encaró ella, pidiéndome una oportunidad para hablar. A mí se me estalló el alma, me rompió internamente. Yo salí descompuesta de la charla con él. No quería que mi mamá me vea tan destruida", recordó.

Reflexiones sobre las motivaciones detrás de la infidelidad

En cuanto a la relación entre Martín y Andrea, Ingrid tiene sus propias teorías. “Para mí hay cierto interés económico de escalar posiciones. Ella lo admiraba mucho, ella decía Martín es un montón para mí. También siento que ella estaba esperando que Martín la blanquee”, opinó.

Finalmente, Ingrid relató cómo manejó la situación cuando finalmente tuvo las pruebas en sus manos. “Yo estaba en Buenos Aires, había paro de vuelo, quería ver su reacción, empecé a disimular durante una semana, yo tenía una necesidad fuerte de sentarme frente a él y que me diga todo lo que pasó. No podía gritarle por teléfono, sentía que en varias cosas me había manipulado”, narró, describiendo el angustiante proceso de enfrentarse a la realidad.

Cuando finalmente se enfrentó a Martín, él intentó negar las acusaciones, pero Ingrid ya sabía la verdad. “Le dije que vi las fotos del ascensor, le dije que ya sabía todo y él me lo negaba. Él me admite que con Florencia había pasado algo. Le dije que me abra la última conversación con Andrea y ahí me dijo ‘si me pedís eso ándate’", relató Ingrid, marcando el fin de la relación con un fuerte sentimiento de desilusión.

A lo largo de la entrevista, Ingrid compartió el dolor de vivir esta doble traición y cómo todo lo sucedido afectó profundamente su bienestar. “Me rompió internamente”, concluyó, visiblemente afectada pero firme en su decisión de no permitir que la mentira y el engaño definan su vida. (Con información de Pronto)