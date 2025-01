Ingrid Grudke expresó otro triste mensaje tras la infidelidad de su pareja con su sobrina

Ingrid Grudke publicó un descargo en sus redes sociales y expresó su dolor tras su escandalosa separación de Martín Colantonio, quien le fue infiel con la sobrina de la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Ingrid se sintió cómoda por los mensajes de apoyo que le mandaron sus seguidores y expresó: "Vuelvo a agradecer tanto mensajes de amor. Lo valoro mucho y me hace bien leer todo lo que me escriben, me dan fuerza y me siento muy querida. Eso me da mucha paz porque sé que algo en esta vida hice bien".

"Se burlaron y jugaron con mi esencia, y eso me duele mucho. Pero todo pasa. No seré la primera ni la última persona a la que le pase algo similar. Cada uno tiene su tiempo de recuperación, y estoy en paz conmigo porque mis actitudes siempre fueron sinceras y transparentes", afirmó.

"Tendré mis errores como todo humano pero digo mi camino por este mundo que sigue dentro de los valores del amor, respecto, empatía, lealtad, amistad y familia", concluyó Ingrid Grudke en su posteo.

El mensaje de Ingrid Grudke. Exitoína

El engaño

A pesar de que Martín desmintió esta versión de haber cometido una infidelidad, en A la Tarde (América TV), el periodista Luis Bremer contó que la modelo pidió las cámaras de seguridad de su edificio y aunque principio se las negaron, luego tuvo acceso a ellas y descubrió a su expareja besándose con Andrea Miranda, la exmujer de su sobrino Santiago. Además, también salieron a la luz los chats que prueban el engaño.

Cómo fue la infidelidad de Martín Colantonio a Ingrid Grudke

Ingrid Grudke está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida luego de separarse de Martín Colantonio, a quien conoció en el año 2018 y que le fue infiel con su sobrina política.

Toda la información fue revelada en A La Tarde (América TV), donde Karina Mazzocco anunció: "Ella fue traicionada por su pareja, un hombre que la acompañó durante sietes años pero que se vinculó sentimentalmente, nada más ni nada menos, que la sobrina política de Ingrid".

Ese escándalo salió a la luz a raíz de algunas situaciones que la modelo percibió como dudosas, que desencadenaron en un posterior interrogatorio hacia su todavía pareja y Andrea, la tercera en discordia, pero que negaron de manera contundente.

"Recibió unas pruebas clave que son unos chats. Ahí descubre que hay un intercambio entre Martín y Andrea poniéndose de acuerdo para ir a besarse al ascensor en una salida al teatro que fueron todos. Y lo que más le dolió a Ingrid fue que mientras ella estaba en su pecho acostada, él chateaba con Andrea mientras estaba en el cuarto de al lado", aseguraron desde el panel.

"Nunca reconocieron la relación aunque en un encuentro el 5 de octubre le plantea y acerca las pruebas y con su sobrino al lado ratificando una charla que había tenido con Andrea", confirmaron al respecto. Fuente Exitoína