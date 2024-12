Graciela Alfano dijo que a Susana Giménez “no le estaría llegando una actualización de software”

Semanas atrás, Graciela Alfano y Moria Casán dejaron en claro que tienen poca afinidad con Susana Giménez durante su paso por “La Divina Noche de Dante”. En una charla llena de complicidad, humor ácido y picantes comentarios, las dos figuras del espectáculo argentino no dudaron en exponer sus diferencias con la diva de los teléfonos. Durante la conversación, ambas se mostraron muy críticas hacia la personalidad de Susana, dejando entrever su escasa buena onda con ella.

La complicidad entre Alfano y Moria fue evidente, ya que no solo hablaron sobre Susana, sino que también aprovecharon el espacio para reírse de situaciones que parecían hacerlas sentir incómodas. Sin embargo, lo que más captó la atención de los televidentes fue la contundente postura que adoptaron sobre la diva, a la que no dudaron en defenestrar frente a las cámaras.

Graciela Alfano revela posibles planes de trabajo con Moria Casán

Tras ello, Alfano continuó hablando con la prensa, y en una charla con “Intrusos” (América TV), dejó en claro que, está muy unida a Moria Casán. Reveló que ambas están pensando en trabajar juntas en un futuro cercano. “Estamos pensando hacer algo juntas. Yo la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, me parece una persona increíble”, comentó con entusiasmo.

Este proyecto en conjunto es uno de los temas que más entusiasma a la conductora, quien ha sido muy vocal sobre su admiración hacia Casán.

Sin embargo, el tono de la entrevista cambió drásticamente cuando la conversación viró hacia Susana Giménez, lo que generó una reacción directa y sin filtros de Alfano.

La crítica sin filtro de Alfano a Susana Giménez

El tema central del debate giró en torno a un episodio reciente en el que se decía que Susana se habría negado a compartir una tapa de revista con Moria. Ante este comentario, Alfano no dudó en expresar su descontento. “¡Ay, basta, Susana! Cortala con eso, te lo pido por favor. Atrasa, no me gusta. Ya llegaste muy arriba como para tener esas actitudes”, lanzó Graciela con tono tajante. La exmodelo mostró su indignación por lo que considera actitudes pasadas de moda de la diva.

Alfano fue aún más contundente en su crítica, asegurando que Susana debería mostrar otra faceta. “Tenemos que mostrar otras cosas. Alguien que le diga, por Dios. Creo que hay una actualización de software que no le estaría llegando, pero que haga lo que quiera. Me parece que atrasa, que es de otra época totalmente”, expresó sin titubear.

Finalmente, Graciela Alfano cerró la polémica con una reflexión irónica sobre su relación con Susana Giménez, que ha sido un tema de especulación durante años. “Yo no le debo nada ni ella a mí. Que siga con su vida divina, soñada, y yo también”, concluyó. (Con información de Pronto)