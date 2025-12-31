REDACCIÓN ELONCE
A modo de cierre de año, Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón, donde viajó junto a su pareja, Santiago Korovsky, y sorprendió a sus seguidores con un mensaje tan íntimo como relajado.
Para ponerle un verdadero broche de oro al 2025, Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón, destino elegido para descansar, reconectar y despedir el año lejos del ruido, en plena Patagonia argentina. La actriz se mostró disfrutando del sol y la naturaleza, en una postal que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.
Durante los últimos días del año, Celeste Cid viajó a El Bolsón junto a su novio, el actor y director Santiago Korovsky. Lejos de los compromisos laborales y la agenda cargada que marcó gran parte de su 2025, la pareja eligió uno de los paisajes más imponentes del país para relajarse y bajar el ritmo antes de comenzar un nuevo año.
La publicación no tardó en volverse viral. En la imagen, la actriz aparece tomando sol, con un bikini que resalta su estilo natural y descontracturado, enmarcada por montañas, vegetación y un cielo despejado que terminó de completar una escena digna de postal.
Un cierre de año sin filtros ni poses
Además de la imagen, Celeste acompañó la publicación con una reflexión breve y honesta sobre el año que se termina. “Me da fiaca hacer un resumen de año. Así que mi resumen de año va con estas dos fotos”, escribió Cid, sin agregar más explicaciones ni balances extensos.
Ese tono directo y sincero fue celebrado por sus seguidores, que rápidamente inundaron el posteo con mensajes de admiración y cariño. Entre los comentarios más repetidos se destacó una frase que se volvió constante: "La mujer más linda de la Argentina", reflejando el impacto que la actriz genera tanto por su trayectoria como por su autenticidad.
El Bolsón, conocido por su energía tranquila, sus paisajes verdes y su conexión con la naturaleza, parece haber sido el escenario ideal para este cierre simbólico de año. No es la primera vez que Celeste Cid elige destinos naturales para compartir momentos personales, reforzando una imagen alejada del artificio y más cercana a lo cotidiano.
Redes sociales, descanso y nuevos comienzos
Sin anuncios laborales ni adelantos sobre proyectos futuros, la actriz eligió simplemente disfrutar del presente. La imagen, lejos de ser provocadora, transmite calma, bienestar y conexión con el entorno, valores que muchos usuarios destacaron en sus reacciones.
Así, entre montañas, sol y descanso, Celeste Cid cerró el 2025 a su manera: simple, auténtica y fiel a su estilo, dejando una postal que seguirá dando que hablar en el comienzo del nuevo año.