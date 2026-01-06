Ventas por Reyes Magos crecieron 0,5%, pero el ticket promedio fue de más de $36.000

Las ventas minoristas pymes por Reyes Magos 2026 mostraron una leve suba interanual del 0,5%, aunque el consumo fue débil y el ticket promedio registró una fuerte caída real. Elonce accedió al informe difundido por la CAME.
Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de los Reyes Magos 2026 crecieron apenas un 0,5% interanual a precios constantes, en comparación con la misma fecha del año pasado. Sin embargo, el balance general dejó en evidencia un consumo débil, fragmentado y con resultados inferiores a los registrados durante la Navidad, según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
De acuerdo al informe, si bien predominaron promociones agresivas -descuentos del 20% al 40%, ofertas 2x1 y financiamiento en cuotas- estas no lograron revertir la baja demanda. En la mayoría de los rubros, las ventas oscilaron entre moderadas y mínimas, con fuerte predominio del uso de tarjetas de crédito, escasa utilización de efectivo y una marcada reducción del valor promedio de cada compra.
El ticket promedio de Reyes Magos 2026 fue de $36.656. Al compararlo con el de 2025, que había sido de $48.081, y ajustarlo por inflación, se observa una caída real del 41,9%. Este dato refleja un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a precios sensiblemente menores, con una clara inclinación hacia regalos más económicos.
Resultados por debajo de lo esperado
El relevamiento indicó que para el 82,2% de los comercios el resultado fue igual o peor a lo esperado, mientras que un 17,8% aseguró haber vendido menos de lo previsto. A pesar de la amplia disponibilidad de promociones bancarias y planes de financiación de hasta 6 y 12 cuotas sin interés, el impacto comercial fue limitado.
Desde CAME señalaron que el consumo estuvo altamente condicionado por la falta de liquidez, la cercanía con otras fechas de gasto y la competencia del canal online, factores que restaron protagonismo a la celebración de Reyes en muchos rubros.
Desempeño por rubros
Del análisis sectorial surge que solo tres rubros lograron incrementos interanuales, mientras que dos registraron caídas.
Indumentaria fue el sector con peor desempeño, con una baja del 2,5% interanual. El ticket promedio se ubicó en $37.595. Los comerciantes coincidieron en que Reyes perdió relevancia para este rubro y que el consumo estuvo focalizado en liquidaciones y precios mínimos.
Calzado y marroquinería también mostró una caída del 1,1%. El ticket promedio alcanzó los $45.727, aunque sin lograr compensar la menor cantidad de ventas. El movimiento fue similar al de un día habitual, con consumidores muy cautelosos y dependientes de la financiación.
En contraste, Librerías fue el rubro con mejor desempeño, al crecer 5% interanual, aunque con un ticket promedio bajo, de $30.374. El resultado se sostuvo principalmente por un público fiel, en un contexto de alta sensibilidad al precio.
El sector de Equipos de audio y video, celulares y accesorios registró una suba del 1,1%, con un ticket promedio de $38.940. Las ventas se concentraron en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares y cargadores, mientras que los productos de mayor valor tuvieron escasa salida.
Por su parte, Juguetería creció un 0,9% interanual, con un ticket promedio de $44.851. Si bien se vendieron más unidades, predominó la compra de juguetes económicos, lo que redujo el valor real del gasto por regalo.
Un consumo más cauteloso
El informe de CAME concluyó que el comportamiento del consumo en Reyes Magos 2026 fue más cauteloso que en Navidad y que, en varios rubros, la fecha tuvo un impacto débil o prácticamente inexistente. La combinación de ingresos ajustados, gastos acumulados y competencia online limitó el alcance de las promociones y consolidó una tendencia hacia compras más racionales y de menor valor.
El relevamiento fue realizado entre el 4 y el 5 de enero de 2026 sobre un total de 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y el Gran Buenos Aires, por un equipo de 35 encuestadores.