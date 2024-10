Presunta estafa piramidal: la firma RainbowEX comunicó que no devolverá los fondos

En un nuevo giro en el caso de la presunta estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro, la empresa comunicó que los inversores/damnificados no podrán retirar sus fondos, a pesar de haberlo prometido anteriormente.

El anuncio generó aún más incertidumbre entre los afectados, quienes habían depositado grandes sumas de dinero en la plataforma, esperando recuperar sus inversiones. El mensaje oficial de RainbowEX fue difundido a través de un comunicado en Telegram.

“Debido a las restricciones integrales del gobierno argentino sobre RainbowEX, las cuentas relevantes en Sudamérica no pueden acceder con normalidad temporalmente”, indicaron.

(La mujer que grababa los comunicados).

Afectados

En este sentido, sostuvieron que se encuentran “negociando activamente el gobierno argentino”, a la vez que “puede llevar algún tiempo restablecer el acceso”.

La polémica nació cuando Knight Consortium (conocida por otro nombre) anunció la suspensión de retiros de dinero por un periodo de 14 días hábiles, lo que incrementó la preocupación entre los inversores. Según la indagación en curso, hay más de 20 mil vecinos afectados y el juez federal de San Nicolás dictaminó el bloqueo inmediato de los sitios web asociados a la plataforma.

Cómo continúa el comunicado de Rainbowex:

RainbowEX aconsejó a los usuarios a “mantener la calma y esperar pacientemente el progreso de la plataforma y la restauración del acceso”, y negaron que “los miembros de otras regiones se vean afectados”: “Podrán usar las diversas herramientas de la plataforma con normalidad”.

Eran actores, los supuestos propietarios de la empresa.

Además, subrayaron que “cada aportante que haya activado su cuenta deberá seguir las instrucciones” de la compañía, mientras que al mismo tiempo se mostraron confiados en poder resolver la problemática “lo antes posible”.

“El consorcio Knight seguirá de cerca el progreso del incidente y le brindará todo su apoyo”, concluyó.

Trabados

La empresa Knight Consortium advirtió el viernes pasado que se extendía el plazo hasta este domingo para que los inversores paguen los 88 dólares y puedan activar sus cuentas.

El periodista Maximiliano Firtman manifestó con Noticias Argentinas: “No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya eso se sabe que no va a ocurrir no los entregan, ya no les sirve como marketing”.

El especialista consideró que habría cerca de 50 millones de dólares trabados en retiros, aunque la mayoría “son ganancias ficticias”.

Fuente: (Los Andes)