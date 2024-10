Estafas con criptomonedas: “La gente cae en promesas de rentabilidades exorbitantes”

En las últimas semanas, se conocieron varios casos de estafas piramidales relacionadas con las criptomonedas. Concretamente el caso que se conoció surgió en la localidad de San Pedro, pero también hay víctimas en la ciudad de Paraná, Gualeguaychú y Córdoba.

El contador y especialista en criptomonedas, Martín Schneider, compartió con Elonce su análisis sobre estas modalidades de fraude, alertando a la población sobre las señales de advertencia. "Es fundamental educar al público sobre los riesgos y cómo identificar una inversión legítima", afirmó Schneider.

Crecen las estafas en criptomonedas: consejos para prevenir pérdidas

La vulnerabilidad ante promesas de ganancias rápidas

Las estafas suelen proliferar en momentos de crisis económica, cuando las personas buscan obtener dinero rápidamente. Según Schneider, "los estafadores se aprovechan del desconocimiento general sobre la tecnología y el dinero".

“Cuando aparecen estas cuestiones, muchas veces se conjugan dos elementos que usamos mucho pero que conocemos poco, que son la tecnología y el dinero. Entonces a partir de ese desconocimiento, y abusando de algunas cuestiones que pueden ser la crisis, los estafadores se aprovechan”, dijo.

Un caso reciente involucra a una pareja de Paraná que perdió más de un millón y medio de pesos tras invertir en una plataforma fraudulenta, donde las ganancias nunca llegaron.

Cómo identificar criptomonedas legítimas

Schneider destacó la importancia de verificar la legitimidad de las plataformas antes de invertir. "En nuestro país, la Comisión Nacional de Valores ha habilitado un registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Cualquier persona puede consultar si una empresa está registrada", explicó. Esta medida se presenta como una herramienta clave para proteger a los inversores ante la proliferación de esquemas fraudulentos.

Y dio cuenta que, en estas cuestiones digitales, “el hecho de que se expandan este tipo de estafas realmente para los estafadores es muy sencillo y el impacto termina siendo grande. La realidad es que esto pasa en muchas ciudades y muchas veces son más cotidianas y cercanas de lo que pensamos”.

“Muchas veces la gente cae en estas promesas de rentabilidades exuberantes o exorbitantes que en un mundo financiero tradicional y normal no existen. Un rendimiento mensual del 5% en dólares no es algo real para un mundo financiero. Instrumentos normales en dólares como pueden ser un bono del tesoro, una obligación negociable de una empresa, andan en el orden del 5 el 10% anual y esta gente ofrece un 5% mensual, algo que es impagable y poco habitual en los mercados financieros tradicionales. Esta es la primera bandera roja a detectar para saber que estamos ante una potencial estafa”, alertó.

Consultado sobre cuestiones de rentabilidad, Schneider manifestó que “tenemos que ser responsables y decir que no hay inversión sin riesgo. Y a las criptomonedas particularmente se las conoce como un activo financiero de alto riesgo, lo cual implica que tengan mucha volatilidad, es decir puede subir mucho o puede bajar mucho. Invertir en criptomonedas requiere de cierto conocimiento, cierta investigación y análisis”.

El caso Bitcoin

En el caso Bitcoin, que es una de las criptomoneda más conocida, se puso en funcionamiento por el año 2009 y valía cero, pero llegó a valer U$S74,000 hace muy poco y hoy cotiza cerca de los U$s67,000. Si medimos eso en términos de número frío, podemos decir que es altamente rentable, pero también implica un alto riesgo que se puede mitigar con conocimiento y análisis, consultando a profesionales”.

Para el profesional las estafas con inversiones y réditos tentadores, “siempre existieron, cobran notoriedad a veces por el volumen o por los nombres involucrados, pero siempre existieron y en estos momentos de crisis obviamente proliferan y se agudizan a sabiendas de las necesidades de la gente de querer conseguir dinero rápido ante eventuales problemas de financiamiento”.

En este sentido, remarcó que cuando aparecen este tipo de ofertas de inversión “con un poquito de tiempo y un poquito de esfuerzo se puede detectar fácilmente si se está ante una potencial estafa o no”.

Finalmente, Schneider puntualizó que muchas veces los estafadores actúan en localidades pequeñas “donde todo el mundo se conoce, para expandir rápidamente estas redes, y por otra parte en economías informales como la nuestra donde hay actividades que generan grandes ingresos y que no suelen ser comúnmente declaradas y los estafadores aprovechan esas situaciones sabiendo que no van a ser denunciados porque muchas veces quienes participan de esto no tienen cómo justificar esos fondos que invierten”. Elonce.com