Cuánto cobrarán este mes los jubilados sumando el bono otorgado por el gobierno

A la par de la publicación del decreto de veto a la ley previsional aprobada el mes pasado por el Congreso, el Gobierno oficializó el pago, junto con los haberes de septiembre, de un “bono extraordinario previsional” de hasta $70.000 para los jubilados de ingresos más bajos. La cifra es igual a la que se pagó por el mismo concepto en cada uno de los últimos seis meses y, lógicamente, va perdiendo progresivamente su poder de compra.

Cuál es el ingreso más bajo de los jubilados en septiembre

Según el decreto 783, publicado este lunes en el Boletín Oficial, cobrarán un bono (de $70.000 o de un importe inferior) quienes tengan un ingreso previsional mensual de hasta $304.540 una vez aplicado, sobre los haberes de agosto, el reajuste por inflación, que esta vez es de 4,03%. Dicho de otra manera, el ingreso más bajo del sistema contributivo será de $304.540. La cifra equivale a sumar el haber mínimo, de $234.540, y el bono de $70.000.

Dado lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 274, de marzo último, todos los meses los ingresos del sistema general de la Anses se reajustan en igual porcentaje que la inflación, según el dato de dos meses atrás.

Reajuste por inflación

En julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 4,03% y, por tanto, ese es el incremento aplicado a todos los ingresos del mes actual. El haber mínimo de septiembre es, así, de $234.540 y el máximo, de $1.578.234. Ambos montos son en bruto, en tanto que, una vez hecho el descuento para el aporte al PAMI, los importes son de $227.504 y $1.490.576, respectivamente.

El bono, sin embargo, responde a una política discrecional (que comenzó a implementarse dos años atrás) y no está sujeto, a diferencia de los haberes propiamente dichos, a un mecanismo de actualización automática. Su pago y su monto dependen de una decisión que el Poder Ejecutivo toma cada mes, destaca un informe del diario La Nación.

El refuerzo es percibido por casi 3 millones de jubilados y pensionados

En el universo de quienes están en el sistema contributivo (hayan ingresado con o sin moratoria), el refuerzo es percibido por casi 3 millones de jubilados y pensionados, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.

Se trata quienes tienen un ingreso de una cifra no mayor a la que resulta de sumar el haber mínimo y el valor máximo del bono ($70.000). No lo cobran quienes tienen dos prestaciones, porque en tal caso se excede ese techo de ingresos. Alcanza también a los beneficiarios de pensiones no contributivas.

Para quienes este mes perciben un haber de un monto ubicado entre el haber mínimo y $304.540, el adicional será del monto que resulte necesario para completar esta última cifra. Por ejemplo, si el haber es de $290.000, el plus será de $14.540.

Bono congelado

Dado el congelamiento del bono, la suba porcentual del ingreso total para quienes tienen haberes muy bajos es menor este mes al 4,03% que marca el índice de movilidad de los haberes. En el caso de quienes cobran el monto básico del sistema, la diferencia respecto de lo recibido en agosto ($295.454) es de 3,1%.

El ingreso mínimo garantizado de este mes es, por otra parte, inferior en $13.164 respecto del que tendría que haber pagado el Estado si rigiera la ley aprobada recientemente por el Congreso, ya vetada por el Gobierno.

Uno de los efectos de esa norma iba a ser un reajuste para todos los haberes de 7,2%, retroactivo a abril y, otro efecto (tendiente a reemplazar la política de bonos), la vigencia de una garantía por la cual nadie debería cobrar menos que el equivalente al valor de la canasta básica de pobreza para un adulto, multiplicado por 1,09.

Según el último dato publicado por el Indec de esa canasta, el monto del ingreso garantizado para este mes sería de $317.504.