El Presupuesto 2027 comienza a discutirse este martes: las partidas que estarán en debate

La Cámara de Diputados comenzará este martes 13 de octubre el debate del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La reunión se iniciará al mediodía con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien presentará los principales lineamientos de la propuesta.

El proyecto del Poder Ejecutivo tiene como objetivo sostener el equilibrio fiscal. Alrededor del 70% del gasto está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones, una composición que condicionará las negociaciones sobre eventuales cambios.

El cronograma contempla reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre. El Gobierno busca obtener dictamen, avanzar con el tratamiento en el recinto durante ese mes y lograr la sanción antes de fin de año.

Los apoyos necesarios y los reclamos provinciales

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita acuerdos con otros bloques para alcanzar el quórum de 129 legisladores. Ese número permite abrir una sesión, mientras que la votación del proyecto constituye una instancia posterior.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores para acercar posiciones. Entre los planteos provinciales aparecen los fondos para obras públicas y la cobertura de las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación.

El financiamiento universitario y las prestaciones vinculadas con la discapacidad también formarán parte de la discusión del Presupuesto. Para estas últimas se menciona un impacto fiscal cercano a los $600.000 millones en 2027, sujeto al avance de la iniciativa acordada entre el oficialismo y sus aliados.

Las partidas para jubilaciones y programas sociales

La propuesta prevé $102 billones para jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. De ese total, $3,9 billones corresponden a bonos, una asignación prácticamente equivalente a la estimada para 2026 y compatible con mantener el monto de $70.000 sin una actualización nominal prevista.

Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los pagos previsionales regulares sumarían $98,1 billones, con un crecimiento real del 5,7% frente al cierre proyectado de este año. El organismo estima, además, una reducción aproximada de 79.000 jubilados, pensionados y retirados, de 9,20 millones a 9,12 millones de titulares.

Las asignaciones familiares tienen previstos $14,4 billones, con una suba real del 2,5%. Las transferencias a otros programas sociales alcanzarían los $9,1 billones, un incremento del 37,1% descontada la inflación respecto de la estimación de cierre de 2026.

Gastos, recursos y proyecciones económicas

El Presupuesto contempla gastos consolidados por $216 billones e ingresos por $219,3 billones, con aumentos nominales del 25,3% y del 26,2%, respectivamente. La OPC calcula un resultado financiero positivo de $3,3 billones para el Sector Público Nacional consolidado.

Las previsiones oficiales incluyen una inflación del 21,3% para 2027 y un tipo de cambio de $1.847 al finalizar diciembre, con un promedio anual de $1.728. También proyectan crecimientos del 3,4% en el consumo privado y del 0,6% en el público; son estimaciones utilizadas para elaborar el proyecto.

Para las universidades nacionales se contemplan $7,3 billones. La propuesta todavía debe atravesar el debate en comisión y la votación de Diputados; si obtiene media sanción, pasará al Senado para continuar su trámite legislativo.