Descuentos en supermercados para jubilados en octubre: cómo ahorrar hasta un 25% y qué bancos ofrecen promociones

Los descuentos en supermercados para jubilados en octubre de 2026 permiten acceder a rebajas de entre el 10% y el 25% en distintas cadenas comerciales del país. Los beneficios están destinados a jubilados y pensionados de ANSES y abarcan productos de consumo cotidiano, como alimentos, carnes, artículos de limpieza y perfumería.

El programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta, entre supermercados y comercios de cercanía. Para utilizar las promociones generales, los beneficiarios no necesitan realizar trámites previos, ya que los descuentos se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes previsionales.

Sin embargo, las condiciones varían según el comercio y la entidad bancaria. Por ese motivo, antes de realizar las compras se recomienda verificar los días de vigencia, los límites de reintegro y la posibilidad de combinar los descuentos de ANSES con las promociones ofrecidas por los bancos.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en octubre

Las principales cadenas del país mantienen beneficios específicos para jubilados y pensionados, con diferentes porcentajes de ahorro y topes por operación.

Los descuentos informados para octubre son los siguientes:

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin límite de compra.

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general, incluyendo carnes, y un 20% adicional en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

Josimar y Toledo: 15% de descuento en las compras, sin límite de monto.

Carrefour: 10% de descuento general, con un tope máximo de $35.000.

Changomas: 10% de descuento, con un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.

Día: 10% de descuento, con un reintegro máximo de $2.000 por transacción.

Pequeños comercios adheridos: 10% de descuento general, con un límite de $1.000 por compra.

Las promociones permiten reducir el gasto en productos esenciales, aunque cada cadena puede establecer condiciones particulares de aplicación y exclusiones.

Qué bancos ofrecen descuentos adicionales

Además de los beneficios generales, distintas entidades bancarias ofrecen promociones para jubilados y pensionados que utilizan sus tarjetas o billeteras virtuales, detalló Iprofesional.

Banco Nación dispone de un 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Para acceder, las compras deben abonarse mediante BNA+ MODO. El beneficio contempla un tope mensual de reintegro de $20.000.

Por su parte, Banco Galicia ofrece hasta un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés utilizando MODO desde la aplicación de la entidad. El límite mensual de ahorro es de $20.000.

Promociones de Banco Supervielle y Banco Provincia

Los clientes de Banco Supervielle pueden acceder a un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. El reintegro máximo es de $25.000 para operaciones con tarjeta de débito y de $15.000 para pagos mediante código QR.

En tanto, Banco Provincia ofrece un 5% adicional para usuarios de Cuenta DNI en las cadenas Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini. La promoción establece un límite semanal de $5.000 por persona.

Estas promociones bancarias pueden representar un ahorro adicional sobre las compras habituales, aunque su acumulación con otros descuentos depende de las condiciones de cada beneficio.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Para aprovechar los descuentos generales, los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito correspondiente a la cuenta bancaria en la que reciben sus haberes.

En el caso de los beneficios bancarios adicionales, puede ser necesario utilizar aplicaciones como BNA+, MODO o Cuenta DNI, según la entidad y la promoción vigente.

Es importante tener en cuenta que los descuentos no siempre se aplican de la misma manera. Algunos se realizan directamente en la caja del supermercado, mientras que otros se acreditan posteriormente como reintegros en la cuenta bancaria.