La ola de calor pone al campo en situación de alarma: para cuándo pronostican lluvias

Alarma en el campo por ola de calor. En las últimas semanas, los mapas que muestran la disponibilidad de agua en el suelo exhiben una preocupante tendencia: gran parte de la región agrícola núcleo quedó teñida de amarillo y naranja, lo que refleja una situación de sequía o reservas hídricas escasas.

Según un informe reciente publicado por la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, en los últimos 15 días hubo una disminución generalizada de las reservas de agua en los lotes destinados a la campaña gruesa. Localidades como Pergamino y Junín, en la provincia de Buenos Aires, se encuentran en una situación crítica, especialmente con el maíz, cuyas primeras plantas comenzaron a secarse en la base.

Este escenario está afectando gravemente a los cultivos, en especial al maíz y la soja, los cuales atraviesan momentos delicados debido a la falta de precipitaciones. Aunque los productores esperan que las condiciones cambien en los próximos días, los climatólogos no anticipan alivio inmediato. Para esta semana, se espera un clima cálido y seco, sin lluvias significativas, lo que agrava aún más la crisis hídrica.

"Esta semana será bastante compleja para la mayor parte del territorio nacional, ya que no se esperan prácticamente lluvias. Las pocas precipitaciones que podrían registrarse estarán concentradas en el noroeste y oeste argentino, con algunos eventos esporádicos en La Pampa. El resto del país no recibirá lluvias durante toda la semana", advirtió el climatólogo Leonardo De Benedictis.

Alerta por ola de calor y altas temperaturas

También señaló que esta semana podría marcar el inicio de la primera ola de calor del año. "Esto podría marcar el inicio de la primera ola de calor del año, que afectará a gran parte del territorio nacional. La zona central y el noreste argentino serán las más perjudicadas, con falta de lluvias, vientos del norte y un aumento térmico constante", explicó el experto. Esta combinación de altas temperaturas y escasas lluvias podría tener efectos devastadores sobre los cultivos, que ya se encuentran en una etapa crítica de desarrollo.

Por su parte, la ingeniera agrónoma María José Dickie, especializada en Climatología del INTA, también coincidió en que no se esperan lluvias en el corto plazo. Sin embargo, destacó que entre el 14 y el 20 de enero podrían registrarse algunas precipitaciones en Santa Fe, Córdoba y el norte de Buenos Aires, con acumulados que podrían variar entre 20 y 30 milímetros.

"Se están necesitando los milímetros porque, por ejemplo, los maíces que se sembraron en septiembre ya pasaron su período crítico y se está definiendo el peso del grano, por lo que estamos necesitando que las condiciones sean un poco más favorables", comentó Dickie.

Reserva hídrica de referencia al 5 de enero. ORA/La Nación

Cultivos en riesgo por la falta de agua

Asimismo, detalló que los maíces sembrados en la segunda etapa, a fines de octubre, atraviesan su período crítico y están en pleno proceso de panojamiento, por lo que requieren precipitaciones urgentes. "Los maíces sembrados en la segunda etapa, a fines de octubre, después de las lluvias, están en pleno período crítico, en panojamiento, por lo que necesitan precipitaciones sí o sí y no estas temperaturas elevadas. La soja también está entrando en período crítico; las que fueron sembradas en forma temprana están ingresando en R3", agregó.

La situación no es menos grave para los maíces tardíos, que, aunque se encuentran en estado vegetativo y, por lo tanto, tienen cierta ventaja, también sufren las consecuencias de la falta de agua. "Los maíces tardíos también están siendo afectados porque están en un 50% de floración. Esto los pone en un momento crítico, al igual que el algodón", alertó Dickie. La falta de lluvias también está afectando a otros cultivos, como el girasol, que está atravesando un periodo decisivo en su desarrollo.

Posibles lluvias para la segunda quincena de enero

El climatólogo Germán Heinzenknecht coincidió con los demás expertos en que las lluvias no se esperan hasta después del 15 de enero, con un posible alivio hacia el fin de semana del 17 en adelante. Sin embargo, aclaró que no se anticipan precipitaciones importantes. "En principio, no se ven lluvias tan importantes, pero a medida que uno se acerque, la situación podría cambiar positivamente. Es un escenario que hay que monitorear de cerca", afirmó Heinzenknecht.

Según el climatólogo, la segunda quincena de enero podría traer lluvias, aunque no serían suficientes para recuperar la totalidad de las reservas hídricas perdidas. "Quizá la segunda quincena de enero termine con un nivel de lluvia aceptable para el período, aunque no para el mes. Si los cultivos llegan a esa lluvia, podrían defenderse", explicó.

Según el informe de la ORA, en localidades de Entre Ríos, las reservas pasaron de regulares a deficitarias, y en el sur de Santa Fe y el noreste de Buenos Aires, los lotes de maíz temprano también atraviesan condiciones deficitarias. (Con información de La Nación)