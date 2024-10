“Quiero ganar carreras en la Fórmula 1 y ser campeón del mundo”, aseguró Franco Colapinto

Franco Colapinto continúa su meteórico ascenso en la Fórmula 1, donde, a sus 21 años, ya ha demostrado estar a la altura de las exigencias del máximo nivel del automovilismo mundial. Recién llegado a Austin, Texas, el piloto bonaerense se prepara para su cuarto Gran Premio en la categoría, con el añadido de disputar su primera carrera Sprint . En una rueda de prensa organizada por Williams, Colapinto habló sobre su adaptación al auto, su preparación, y los desafíos que enfrenta como piloto.

En acción sobre su Williams FW 46 en Singapur

A pesar de haber tenido solo dos pruebas antes de su debut en Monza, Italia, el 1.º de septiembre, Franco sorprendió con su rendimiento a bordo del Williams FW46. “Desde chico tuve una adaptación rápida. Nunca tuve tests previos en ninguna de las categorías en las que corrí. Nunca tuve la oportunidad de acostumbrarme al auto como el resto. Creo que esa es una cualidad que fui mejorando”, explicó el joven piloto.

Colapinto atribuye gran parte de su éxito al trabajo previo en el simulador y al apoyo del equipo: “Hice mucho trabajo con el equipo, casi que no tuve kilómetros arriba de un F1 antes de Monza, pero estuve preparado mentalmente. Todo el trabajo que hice demostró que estoy listo para correr en F1”, reflexionó.

Colapinto en la F1.

El argentino no solo ha capturado la atención de los fanáticos, sino también la de sus colegas y leyendas de la Fórmula 1. Tras haber sumado sus primeros puntos en Azerbaiyán, Colapinto recibió elogios de figuras como Sergio “Checo” Pérez, quien comentó por radio en Singapur: “Colapinto es muy bueno, es difícil de superar”. Además, fue felicitado por el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, y el jefe de Mercedes, Toto Wolff.

Este fin de semana en Austin, Franco se enfrentará a un nuevo reto con la carrera Sprint . “Al ser solo una práctica libre estuvimos trabajando mucho con el equipo sobre el set up del auto. Estoy contento con esta experiencia y preparado para la carrera, aunque será difícil por ser otro circuito nuevo”, aseguró. “La Sprint le da más acción al fin de semana, más diversión para los que ven las carreras”, agregó.

Colapinto sobre su Wiliams.

Uno de los aspectos más complejos que Franco está aprendiendo es la gestión de los neumáticos, especialmente en un fin de semana con formato Sprint. “Es complicado porque tenemos que usar un solo set de gomas en la clasificación. Eso limita el tiempo en pista, pero estoy trabajando bien con el equipo. Tener dos carreras será muy divertido”, comentó Colapinto.

El piloto de Pilar aún no tiene un asiento asegurado para la temporada 2025, ya que será reemplazado en Williams por Carlos Sainz. Sin embargo, Colapinto mantiene abiertas las puertas en Sauber o en Red Bull , donde podría ingresar en su equipo satélite, Racing Bulls, si Liam Lawson no cumple con las expectativas en lo que queda del año. De no conseguir un asiento titular, Franco seguirá como piloto de reserva de Williams y trabajará en el desarrollo del coche para 2026.

Sobre su destino en la F1, aseguró que “siento que llegué para quedarme. Estoy muy contento donde estoy. Quiero ganar carreras y ser campeón del mundo”.

Colapinto y su manager.

Colapinto también hizo hincapié en lo que significa para él llevar la bandera argentina en la Fórmula 1 después de 23 años sin un representante en la categoría. “Estoy disfrutando y me encanta ver argentinos en todas las carreras. El apoyo se siente de todos lados, incluso de los que siguen las carreras desde sus casas. La exposición es mayor al estar en la F1, pero lo estoy manejando bien y no me perjudica”, comentó.

Este fin de semana en el Circuito de las Américas será crucial para Franco, quien buscará seguir sumando puntos y afianzar su lugar en la F1.

