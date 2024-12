“Pude elevar un poquito más la vara”, expresó entrerriana ganadora en Sudamericano U18 de Atletismo

Se llevó a cabo el Sudamericano de Atletismo U18 en San Luis el último fin de semana, donde Argentina logró cosechar seis medallas, de las cuales dos son producto de atletas entrerrianos. Una de ellas fue Carmela Cocco, quien se destacó en lanzamiento de martillo con récord incluido.

Logró llegar a 66,16 metros en su último intento y catalogó, en diálogo con Noticias a la Noche, su logro como algo fantástico: “Muy feliz de que pude elevar un poquito más la vara”.

Hubo un total de siete competidoras en el lanzamiento de martillo: “La prueba fue rápida, en una hora ya se sabía todo. Empecé con un intento nulo y muy largo. Eso no me puso mal. Luego seguí con un tiro de 64,76 metros. Ahí hice récord nacional. No lo festejé tanto porque sabía que podía dar más, pero igual me puso muy feliz. Fue con un tiro de 64 metros en la tercera ronda. Luego la brasileña lanzó un tiro 10 centímetros más. Me preocupó un poco eso, pero dije ‘hoy seguro sale algo bueno’. Lo sentía. Para el cuarto intento, hice 66,16 metros”.

Carmela Cocco dialogó con Maxi Busti, conductor de Noticias a la Noche.

Ya culminó su participación con respecto a este año, pero ya se avecina los nuevos desafíos en el 2025: “Hay un montón de torneos porque cambio a categoría U20 y el martillo pasa a ser de cuatro kilos. A la vez, puedo competir en U23 y Mayores. Panamericano junior, Panamericano U20, Sudamericano y Nacional. Va a estar muy cargado".