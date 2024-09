La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento enfocado en las Eliminatorias

La Selección Argentina comenzó su preparación en Buenos Aires de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Sin las figuras de Lionel Messi, quien no fue convocado debido a una lesión , y Ángel Di María, recientemente retirado de la Albiceleste , el equipo dirigido por Lionel Scaloni empezó a tomar forma en el predio de Ezeiza, con 17 jugadores presentes en el primer entrenamiento de la tarde.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Valentín Carboni fueron los últimos en sumarse al grupo de convocados, quienes comenzaron a llegar al país durante el fin de semana. Aunque ninguno de los jugadores dialogó extensamente con la prensa, el Dibu expresó lo "emocionante" que será el homenaje a Di María , quien recibirá una despedida especial del público argentino antes del partido. Además, el arquero del Aston Villa confirmó que no ha tenido conversaciones con Franco Armani, quien recientemente anunció que su ciclo con la Selección está "cumplido".

Lionel Scaloni dirige el entrenamiento de Argentina.

Nuevas caras y despedidas: la llegada de Valentín Castellanos

Entre las novedades de la jornada, Valentín Castellanos, quien llegó desde Italia, brindó declaraciones sobre lo que significa para él ser convocado por primera vez a la Selección Argentina : "Me llamó Samuel y fue una noticia esperada que la disfruté muchísimo. No he hablado con Scaloni todavía, seguramente ahora estaré con él para charlar un rato”.

“Es el sueño poder disfrutar esta convocatoria, siempre con responsabilidad de venir al campeón del mundo y al bicampeón del mundo", concluyó. Para el Taty, esta es una oportunidad largamente esperada, ya que en otras ocasiones había sido preseleccionado, pero nunca convocado.

Giuliano Simeone tuvo su primer convocatoria a la Selección.

El equipo va tomando forma

Con la llegada de Enzo Fernández y Guido Rodríguez, el plantel comenzó a completar su alineación. Otros nombres importantes, como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Juan Musso, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, ya se encuentran en el país desde el domingo y participaron del entrenamiento inicial bajo las órdenes de Scaloni.

Se espera que el resto del plantel, incluyendo a Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Valentín Barco, Nicolás González, Cristian Romero, Walter Benítez, Paulo Dybala, Matías Soulé, Leandro Paredes y Alejandro Garnacho, lleguen entre la noche del lunes y la mañana del martes.

Ante la baja de Nicolás Tagliafico, quien se quedó en Francia recuperando ritmo tras una pretemporada corta con el Olympique de Lyon, Scaloni decidió convocar a Marcos Acuña desde River para reforzar la defensa. Así, el equipo se prepara para los enfrentamientos ante Chile, el jueves 5 de septiembre en el Estadio Monumental, y Colombia, el martes 10 en Barranquilla .

El reemplazo de Tagliafico y el ataque sin Messi ni Di María

La convocatoria de Acuña ofrece a Scaloni una opción experimentada para cubrir el lateral izquierdo, junto con Valentín Barco, quien también puede desempeñarse en esa posición. Aunque se espera que Acuña, integrante del equipo campeón del mundo, sea el titular, la juventud y proyección de Barco como posible lateral del futuro para la Albiceleste podrían darle minutos en el campo.

En caso de que ninguna de estas opciones convenza al entrenador o decida cambiar de esquema, Scaloni podría considerar a Lisandro Martínez como marcador de punta, dejando a Nicolás Otamendi como central, o incluso a Nicolás González como carrilero en una línea de cinco defensores.

Sin Messi ni Di María , Scaloni tendrá que replantear su esquema ofensivo. Un posible antecedente para ello es el partido de octubre del año pasado contra Paraguay, donde Messi comenzó en el banco y Di María estaba suspendido.

En esa ocasión, el ataque de la Albiceleste fue encabezado por Nicolás González por la izquierda, Lautaro Martínez como delantero centro, y Julián Álvarez por la derecha, evitando el clásico doble nueve.

De Paul y Lo Celso en el entrenamiento en Ezeiza.

Primeros entrenamientos, claves para definir el equipo titular

Con el equipo prácticamente completo, los primeros entrenamientos de la semana serán cruciales para que Scaloni defina su once titular de cara al choque ante Chile.

Los próximos días servirán para evaluar el estado físico y táctico de los jugadores, en busca de encontrar las mejores combinaciones posibles en un equipo que buscará continuar con su buen rendimiento en las Eliminatorias y seguir el camino hacia el Mundial de 2026.