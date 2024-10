El periodista Mauro Andrés Gaggino analizó la difícil actualidad de Patronato

El periodista Mauro Andrés Gaggino analizó la difícil situación de Patronato

El periodista Mauro Andrés Gaggino analizó la difícil situación de Patronato en una charla con Elonce, durante el programa “Hora Patringa”. El equipo paranaense, que marcha 17º en la Primera Nacional, quedó sin entrenador tras la salida de Diego Pozo , y enfrenta una dirigencia fracturada y llena de tensiones internas.

Patronato, que perdió 3-0 en su último partido en el estadio Grella , se despidió de su afición en lo que fue la penúltima fecha de la temporada 2024. El lunes, Diego Pozo dejó de ser el entrenador y el club aún no brindó explicaciones, ante la salida de Pozo Marcelo Candia asumió por segunda vez en el año como técnico interino.

Marcelo Candia dirigió la practica de Patronato.

Gaggino apuntó a los problemas de liderazgo dentro del equipo: “A este Patronato le falta voz de mando. En defensa no habla nadie, salvo Julio Salvá, en mitad de cancha solo es Gustavo Turraca y en delantera Emanuel Dening hasta ahí no más. Faltan referentes”.

Sobre este mismo punto había hecho hincapié Lautaro Geminiani hace un par de programas. “Hoy desconozco el vestuario de Patronato, pero más allá del manejo técnico, es fundamental que haya un manejo de vestuario”, aseguró a Elonce Geminiani.

El periodista también lanzó duras críticas hacia la comisión directiva del club, sugiriendo una ruptura interna: “En la comisión directiva hay ruptura, hay desconfianza. Como cuando alguien engaña a su pareja”. Y fue más allá, pidiendo una renovación en la conducción: “La comisión debe terminar y tiene que haber una reestructuración. Abrir las puertas y evaluar sus métodos”.

Además, Gaggino comparó la actual dirigencia con la anterior, encabezada por Oscar Lenzi: “Esta dirigencia lo que hizo es copiar todo lo malo que hizo Lenzi”. También señaló responsabilidades claras en la crisis deportiva: “Los primeros culpables de esta actualidad son Walter Perazzo e Iván Furios, después la dirigencia”.

Perazzo y Furios fueron entrenador y ayudante antes de la llegada de Pozo, quien dirigió 22 partidos con un balance de 6 victorias, 13 derrotas y el resto empates. Su porcentaje de puntos fue del 27.3%, mejorando el 11.9% que logró Perazzo.

EL FUTURO DE PATRONATO Y LOS RUMORES SOBRE EL DESCENSO

Sobre los rumores de la anulación de los descensos en la Primera Nacional, tras la reciente asamblea de AFA que extendió el mandato de Claudio Tapia hasta 2029, Gaggino comentó: “Dante Molina (presidente de Patronato) fue un día antes a Buenos Aires para reunirse con Pablo Toviggino (Secretario de AFA), mano derecha y hombre de confianza de Tapia. Se reunieron el miércoles y supongo que habrán hablado de los descensos”.

En cuanto a la derrota del domingo ante San Martín, Gaggino reveló un curioso detalle: “¿No te parece raro que no haya habido festejos en el vestuario de San Martín? Me cuentan que fueron tantos los gritos y los reproches, donde no estaba presente el DT, en el vestuario de Patronato que por eso no festejaron”.

“Patronato informa que Diego Pozo ha dejado de ser el entrenador del plantel profesional”, así fue como la institución rojinegra anunció la desvinculación de Pozo, sin más detalles de cómo se gestó el adiós. A lo que Gaggino aclaró que, según su información, fue una decisión de la dirigencia: “A Pozo lo echan, para descomprimir”.

LAS CHANCES DE PATRONATO PARA SALVARSE

Las opciones que tiene Patronato para evitar el descenso. Si el equipo gana en su próximo partido, asegurará su permanencia en la categoría. En caso de empatar y si Arsenal y Talleres ganan, deberá jugar la Promoción. Si pierde, dependerá de una derrota de Talleres para evitar el descenso, aunque existe la posibilidad de un triangular para definir el equipo que jugaría la Promoción.

📋 La definición de la parte baja de la Zona A. Puede haber desempates para definir el cupo de la promoción (hay chance de un TRIANGULAR) y podría darse una final para el descenso directo. pic.twitter.com/kkdPOM4XyB — Data Patringa 📊🟥⬛ (@datapatringa) October 21, 2024

Finalmente, Gaggino hizo un análisis sobre la joven dupla central que hoy es titular: “Belatti (Santiago) y Díaz (Gabriel) en otro contexto serían muy buenos centrales. Pero con esta actualidad, la inexperiencia les juega en contra”.