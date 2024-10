Lautaro Geminiani y su dolor por la situación de Patronato: “Ver al club así duele”

Lautaro Geminiani, uno de los últimos referentes históricos de Patronato y quien ha pasado por todas las categorías del club, dialogó en “Hora Patringa” con Elonce sobre la crítica situación del equipo entrerriano. El defensor, que en su paso por Patronato acumuló 127 partidos y logró el ascenso a Primera División en 2015, expresó su tristeza por el presente del club.

“Lo que está pasando en el club es doloroso. Los resultados no acompañan y estamos en una zona que duele”, lamentó Geminiani. Patronato, que viene de una derrota por 2 a 0 ante Arsenal , se encuentra en una situación crítica en la Primera Nacional, con 37 puntos, igualado con el equipo de Sarandí, y ambos luchando por evitar el descenso.

El último partido en casa, una derrota 1-0 ante San Martín de Tucumán , fue presenciado por Geminiani. “Da bronca, porque hemos tenido partidos muy buenos. El jugador hizo el desgaste y te hacen un gol en la primera que te llegan. A partir de ahí nos costó muchísimo”.

Sobre su vínculo con Patronato, Geminiani recordó con emoción: “Desde los 4 años que soy hincha del club. Jugar acá, ascender, jugar Copa fue lo máximo. Ver hoy así a Patronato duele”. Además, confesó: “Uno siempre sigue siendo jugador de Patronato. Estando en Venezuela, siempre miraba los partidos”.

En cuanto a lo que el equipo necesita para salir de la mala racha, señaló la importancia de lo mental: “Creo que el jugador de fútbol depende mucho de la cabeza y su confianza. Hoy desconozco el vestuario de Patronato, pero más allá del manejo técnico, es fundamental que haya un manejo de vestuario”.

Geminiani es su ultima etapa en Patronato.

De cara a la última fecha ante San Martín de San Juan y el partido clave contra Brown de Madryn, Geminiani deseó: “El domingo ojalá tengamos una cuotita de suerte”. Y llamó a los hinchas a acompañar al equipo: “Todos juntos tenemos que acompañar el domingo, es importante sacar un buen resultado para no tener que esperar a la última fecha”.

Finalmente, sobre su experiencia en Racing de Córdoba y su paso por el fútbol venezolano, comentó: “Fue muy difícil irme a Racing, me costó soltar Patronato y Paraná”. Además, destacó la relación con Diego Pozo, su técnico en Córdoba: “Pozo confió en mí desde el día uno”.

Respecto a su reciente salida de Zamora FC de Venezuela, añadió: “Me sentí muy cómodo desde el minuto cero, pero la actualidad del país me hizo dejarlo. Siempre quiero volver a Patronato, si me necesitan, estoy”.