“El penal decidió el partido”, aseguró Scaloni tras la derrota con Colombia

La Selección Argentina sufrió una derrota por 2-1 ante Colombia en Barranquilla, en un partido marcado por el polémico arbitraje de Piero Maza durante la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, fue uno de los más críticos del arbitraje tras el encuentro. Durante la conferencia de prensa, el técnico valoró el rendimiento de su equipo, pero no ocultó su enojo por la jugada del penal que, a su juicio, definió el partido.

"Tengo que felicitar a Colombia, que ganó. Nosotros creo que hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias que vinimos a jugar. Poco más que decir. Hay que levantar la cabeza, como siempre decimos, y seguir. La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota. Dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo, pero llegó la jugada del penal que el árbitro ha visto y a partir de ahí se jugó muy poco", declaró Scaloni, visiblemente molesto con la decisión del árbitro.

El entrenador también se refirió al diálogo que tuvo con el árbitro y con Daniel Muñoz, quien protagonizó la jugada del penal: "Lo único que le dije y también a Muñoz es que el único jugador que no protestó en toda la cancha fue él. Bienvenido por ellos que le han cobrado el penal y nada más que decir. A veces te toca para un lado y a veces para el otro. Es triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado, eso fue lo que me molestó".

Scaloni continuó cuestionando la decisión arbitral y la manera en que se utiliza el VAR: "Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Sí es cierto que condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos".

Sobre el uso del VAR, Scaloni añadió: "La primera imagen que va a ver el árbitro no tiene que ser esa que parece que lo toca. El árbitro tiene que ver la imagen entera y a partir de ahí decidir. Pero le ponen en la TV que aparentemente hay un toque. Lo condiciona después de no cobrarla durante el partido. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobrar".

El posible penal sobre Julián Álvarez y el calor en Barranquilla

Scaloni también opinó sobre otra jugada polémica del partido, un posible penal sobre Julián Álvarez en el primer tiempo: "En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo foul de Julián, eso sí que no veo, pero el árbitro lo pitó y se terminó la jugada ahí. A veces toca del lado nuestro y esta vez nos tocó del otro lado. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, están atentos para sancionar, así que lo dejamos ahí", sentenció.

El técnico de la Albiceleste también aprovechó la conferencia para hablar del horario del partido, algo que ya había mencionado antes del encuentro debido al intenso calor de Barranquilla. "No le ha gustado a la gente de Colombia que yo hable del calor pero no hablé del calor en sí sino del horario del partido. Ese horario no es para un espectáculo. En el segundo tiempo no fue un espectáculo que a la gente le guste", afirmó Scaloni. "Se puede jugar a las 5, 6 o 7 de la tarde, eso es lo que yo decía. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial. No es una excusa. Los que deciden el horario habrán decidido esto", prosiguió.

A pesar de las críticas y el resultado, Scaloni destacó el esfuerzo de su equipo y el nivel del rival: "El equipo compite, más allá del resultado. Cuando el partido parecía para nuestro lado viene la jugada del penal. A veces no se gana, pero las sensaciones son positivas. También hay que hablar del rival, que es un gran equipo, que juega bien", concluyó.

La derrota en Barranquilla dejó a la Selección Argentina con la necesidad de seguir sumando puntos en las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras la polémica arbitral sigue siendo tema de conversación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados