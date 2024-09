Paredes se refirió a la polémica en la derrota ante Colombia: "Para mí no fue penal”

La Selección Argentina perdió por 2-1 con su par de Colombia, con una polémica decisión del árbitro chileno Piero Maza al sancionar un penal a favor del local que cambió el resultado en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras el encuentro que se disputó bajo el calor de la tarde de Barranquilla, Leandro Paredes habló con la prensa, donde analizó el cotejo y las situaciones arbitrales que generaron grandes reclamos. “Se puede perder, es parte del fútbol. Perdimos contra un gran rival que jugó con su gente en una cancha muy difícil”, comenzó relatando uno de los mediocampistas titulares de la jornada.

Acerca del polémico penal, de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz, que el árbitro cobró a manos del VAR. El volante de la Roma declaró: "Para mí no fue penal porque Nico González se tira por delante. Lo raro es que no hayan visto la de Julián. En cancha no pareció penal y mis compañeros dicen que no fue".

El duelo se disputó a las 15.30 horas en Barranquilla, un partido con incesantes altas temperaturas y en donde los jugadores debieron salir a tomar agua en varias ocasiones, "El calor no es excusa, aunque no estamos acostumbrados. Es normal que nos quieran ganar, somos conscientes. Hay que pensar en lo que viene", concluyó Leandro Paredes.