El jefe de Williams se refirió al futuro de Franco Colapinto en la F1 para 2025

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo incierto, pero el jefe de Williams, James Vowles, dejó claro que el piloto argentino sigue siendo una prioridad para la escudería británica. Después de un complicado Gran Premio de Qatar, en el que Colapinto no logró avanzar de la última posición en la clasificación de la Sprint Race, las dudas sobre su futuro en la parrilla de la F1 se intensifican, pero también lo hacen las posibilidades de crecimiento dentro de su equipo.

En una reciente conferencia de prensa, Vowles abordó una pregunta directa sobre el futuro de Colapinto en Williams, dejando entrever que si el argentino no tuviera un lugar fijo en el equipo para 2025, podría ser tentado por otras escuderías, particularmente Red Bull. "Hay mucho interés en Franco en este momento", indicó Vowles, en alusión a la atención que genera el joven piloto.

Colapinto en Qatar.

Sin embargo, la respuesta del jefe de Williams no fue solo sobre el presente inmediato, sino también sobre cómo manejarían una posible situación de "ausencia" del argentino si no tuviera un asiento para 2025. "Si Franco no está en una butaca el próximo año, lo tendremos en un coche histórico, un coche de dos años, y correrá mucho para conseguir mucha velocidad", explicó, recordando el caso de Esteban Ocon, quien pasó un año fuera de la F1 antes de regresar con éxito.

La mención de Vowles sobre el posible interés de Red Bull no pasó desapercibida. Con el futuro de Checo Pérez en duda y las vacantes en Racing Bulls, la posibilidad de que el equipo austríaco haga una oferta por Colapinto no parece lejana.

El pilarense partirá 20º en la carrera Sprint.

"Hay interés, pero más que eso, realmente no puedo decir en este momento. Creo que esos equipos tienen que averiguar qué butacas tienen y qué butacas no tienen de cara al próximo año antes de que podamos determinar a dónde va, si es que va allí", añadió Vowles, dejando la puerta abierta para negociaciones futuras, pero también poniendo presión sobre Red Bull, que aún no ha definido el destino de Pérez ni de Tsunoda.

A pesar de los accidentes que marcaron su temporada, como el de Las Vegas, y las dificultades con el coche de Williams, Vowles subrayó que la confianza en Colapinto sigue intacta. "Si hablas con él, te darás cuenta de que sigue siendo la misma persona tranquila y confiada que vimos en Monza", comentó el jefe de equipo.

(Clarín)