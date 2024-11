El entrerriano Jabes Saralegui no convence a Gago en Boca y podría salir a préstamo

Jabes no convence a Gago.

Este martes, Fernando Gago dio a conocer la lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a Godoy Cruz por la fecha 21 de la Liga Profesional 2024 en la Bombonera. La convocatoria trae de vuelta a Miguel Merentiel y “Pol” Fernández, sin embargo, una ausencia notoria ha sorprendido tanto a los fanáticos xeneizes como a los seguidores en Entre Ríos: Jabes Saralegui, el joven volante de Ramírez, no fue citado.

Esta decisión causó revuelo, ya que Saralegui es uno de los jugadores más apoyados por la hinchada, sobre todo en su provincia natal. La razón detrás de su exclusión, que hasta ahora se mantenía como un misterio, ha sido revelada: el mediocampista no termina de convencer a Gago. Según informó el periodista Leandro Aguilera en TyC Sports, el actual director técnico considera que Saralegui no se ajusta completamente a sus planes tácticos y no ha demostrado suficiente nivel en los minutos otorgados.

Jabes tuvo un buen superclásico en la Copa de la Liga.

Desde la llegada de Gago, el entrerriano ha tenido pocas oportunidades. Participó solo unos minutos contra Deportivo Riestra y Lanús, pero desde entonces ha sido relegado. Además, existe la posibilidad de que Boca lo deje salir a préstamo en el próximo mercado.

“Hay un pibe debajo de Saralegui que viene empujando, que es Dalmasso. Si el pibito Dalmasso se mete en la consideración del DT por encima de Saralegui, creo que Jabes puede terminar saliendo en diciembre”, detalló Aguilera. Justamente es Santiago Dalmasso quien forma parte de la convocatoria de Pintita para recibir al Tomba este miércoles.

Saralegui debutó bajo la dirección del anterior entrenador, Diego Martínez, quien en su momento lo elogió públicamente. “Hablamos de la sorpresa que nos dio Esteban (Jabes Saralegui)... Me gusta cómo compite y cómo escucha a los jugadores más experimentados”, comentó Martínez. Sin embargo, los últimos meses fueron complicados para el joven de Ramírez. De ser un jugador habitual en las convocatorias, ha pasado a ser suplente sin sumar minutos, incluso antes de que Gago asumiera.

Con 26 partidos disputados y un gol en la primera de Boca, Saralegui lucha por un lugar en el equipo. Hasta ahora, en los cuatro encuentros bajo la dirección de Gago, ha acumulado solo 55 minutos de juego. La próxima decisión sobre su futuro en el club podría ser crucial, y la opción de un préstamo parece estar sobre la mesa.