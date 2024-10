Diego Pozo rompió el silencio tras su salida de Patronato: "Nunca quise bajarme del barco"

A tres días de su desvinculación de Patronato, Diego Pozo habló por primera vez y aclaró que su salida no fue decisión propia, sino de la dirigencia encabezada por el presidente Dante Molina. En una entrevista con Radio Costa Paraná, el exdirector técnico afirmó: "No fue una decisión mía, fue de Dante y la dirigencia".

Pozo, quien fue reemplazado por Marcelo Candia a solo una fecha del final de la Primera Nacional, también apuntó hacia las declaraciones de Molina tras su salida. “Si se necesitaba descomprimir con mi salida como dijo el presidente, le va a ir bien”, declaró en referencia al partido que Patronato jugará este domingo contra Guillermo Brown en Puerto Madryn.

El exarquero de Colón de Santa Fe y la Selección Argentina también lanzó críticas sobre el mercado de pases, dejando entrever que los refuerzos no fueron los esperados. “Costó y trajimos segundas opciones”, afirmó, dejando en claro su desacuerdo con la comisión directiva. Pozo expresó que, aunque respetaba las decisiones, no las compartía: "Uno respeta las decisiones, pero no las comparto. No me había pasado nunca algo así. Nunca quise bajarme del barco, quería quedarme con el plantel".

EL MERCADO DE PASES

Pozo también hizo una breve autocrítica sobre su ciclo al mando del equipo, reconociendo que fue difícil encontrar un mediocampo que diera las respuestas necesarias. “Buscamos siempre una manera, después nunca encontramos el mediocampo que creíamos o la manera y por eso jugaban los mismos", explicó, mencionando también las lesiones de jugadores clave como Brayam Sosa, Fabricio Sanguinetti, Joaquín Varela y Cristian Ferreyra.

El exentrenador, sin embargo, destacó el compromiso del plantel, pese a los resultados adversos. "Este grupo compitió con los de arriba, contra algo que no era lo nuestro. Nunca pudimos darle rodaje a un elenco tres fechas seguidas y eso te lleva a no tener una continuidad", dijo, enfatizando que a pesar de todo, el equipo luchó. "Me fastidia que se busquen cosas donde no las hay. No hicimos bien las cosas o las intentamos hacer y no salió", expresó.

En cuanto a la gestión de la salida del club, Pozo mencionó que todavía está procesando lo sucedido. “Es todo muy fresco, arreglar la salida del club, hablamos de cosas y ya sacaremos una conclusión 100% concreta de lo que ocurrió", comentó.

Finalmente, dejó un mensaje de aliento para su exequipo y la hinchada de Patronato, destacando que tiene fe en el grupo de cara al partido en Puerto Madryn. “El grupo está comprometido, le duele esta situación, si esto era lo que se necesitaba, según el presidente para descomprimir, les va a ir bien”, concluyó, agradeciendo a los jugadores y a la hinchada, y pidiendo disculpas por no haber podido revertir la situación.

