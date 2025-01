“El momento de un nuevo capítulo”: lo que expresó Colapinto tras confirmarse su llegada a Alpine

Franco Colapinto fue anunciado como piloto del equipo Alpine, de la Fórmula 1, que fichó al argentino como piloto de pruebas y reserva, en un “contrato multianual”. Según anunció la escudería francesa, el argentino será suplente de Pierre Gasly y de Jack Doohan. Luego que se difundiera la esperada noticia, miles de usuarios hicieron notar su felicidad y el pilarense expresó sus sensaciones por medio de las redes sociales.

Será piloto de reserva en Alpine.

Luego de que se diera a conocer la noticia de su arribo a Alpine, el piloto argentino expresó sus sensaciones a través de las redes sociales y los fanáticos respondieron masivamente al esperado anuncio.

Lo primero que hizo el argentino fue publicar una foto del día que cometió un error en plena carrera y se metió a los boxes de Alpine. “El destino estaba escrito”, escribió y el posteo tuvo cientos de miles de reacciones positivas.

“Nuevo capítulo”

Posteriormente, el piloto bonaerense publicó un comunicado en el sitio web oficial de su nueva escudería. “Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de unirme al equipo BWT Alpine Formula One. Ahora, ha llegado el momento de un nuevo capítulo y asumir este desafío con BWT Alpine Formula One Team, es realmente un honor. No puedo esperar para comenzar y ver a dónde nos lleva este viaje”, dijo.

Las declaraciones de Colapinto.

También le agradeció a los directivos de Alpine por la confianza brindada de cara a 2025. “Muchas gracias a Luca (de Meo), Flavio (Briatore) y Oliver (Oakes) por creer en mí y darme la bienvenida al equipo con los brazos abiertos”, escribió.

“Impaciente por empezar”

“Estoy impaciente por empezar y ver adónde nos lleva este viaje. También quiero dar las gracias a todos mis patrocinadores y socios que me han apoyado en los retos de la temporada 2024. Vuestro apoyo lo ha hecho posible”, resaltó Colapinto.

Con los fanáticos en Brasil.

Asimismo, el piloto dedicó unas palabras a sus fanáticos y destacó su incondicional apoyo. “A mis increíbles fanáticos en Argentina: ¡Muchas gracias! Su pasión y aliento significan mucho para mí. Apuntemos a cosas aún más grandes en 2025 y más allá”, cerró.

Agradecido con Williams

Finalmente, Colapinto también agradeció a Williams, la escudería que le permitió correr en la Fórmula 1. “Quiero agradecer a Williams por todo su apoyo desde el momento en que me uní a la Academia hasta la última carrera en Abu Dhabi. Hicieron realidad mi sueño de competir en F1 y siempre estaré agradecido por eso”, remarcó el argentino.

Alpine, Colapinto y Briatore, juntos en la Fórmula Uno.

El mensaje de Flavio Briatore

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Williams Racing para fichar a Franco Colapinto. Claramente, Franco está entre los mejores jóvenes talentos del automovilismo en este momento. Es justo decir que su aparición en la parrilla de la Fórmula 1 el año pasado sorprendió a muchos, incluyéndome, y sus actuaciones han sido muy impresionantes para un piloto novato. Tenemos la vista puesta en el futuro y su fichaje significa que tenemos una gran cantera de jóvenes pilotos a los que podemos recurrir y con los que podemos trabajar”, dijo Briatore, CEO de Alpine.