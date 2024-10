Colapinto desmintió rumores sobre su futuro en la Fórmula 1: "De momento no estaré"

Franco Colapinto, joven talento argentino y piloto de Williams, negó categóricamente los rumores que lo vinculan con la Fórmula 1 para la temporada 2025. A pesar de sus destacadas actuaciones en los Grandes Premios, donde sumó puntos y finalizado en el top 12 en todas las carreras que ha disputado, el futuro inmediato del piloto de 21 años parece alejado de la máxima categoría del automovilismo.

Desde su llegada a Williams, Colapinto demostró su capacidad y captó la atención de varios equipos, incluidos Sauber y Red Bull, que ven en él un potencial prometedor. Sin embargo, su actual escudería confirmó la llegada de Carlos Sainz Jr., quien se une desde Ferrari, y la continuidad de Alexander Albon para la próxima temporada. Esto deja a Colapinto sin un asiento en la F1, al menos por ahora.

En declaraciones a F1TV, Colapinto aclaró su situación: “No, de momento no entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió esta información”, expresó. “No tengo ningún asiento para el año que viene y de momento no estaré corriendo en Fórmula 1. Probablemente estaré en otro sitio”, añadió, enfatizando su compromiso de volver a la F1 en el futuro. “Espero estar demostrando que merezco un asiento aquí para 2026 o 2027. Es mi objetivo, y por eso hago lo que puedo carrera tras carrera”.

Colapinto llegó 12º en el GP de México.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, también comentó sobre la situación de Colapinto, señalando que su contrato a largo plazo con Williams dificulta cualquier posibilidad de integración al equipo. “No es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo”, afirmó Marko en una entrevista.

Por otro lado, el director de Williams, James Vowles, adoptó una postura más optimista, reconociendo el potencial del joven argentino: “Se ha ganado su puesto en la parrilla, y lo que queremos es ayudarlo a encontrar un sitio”, manifestó Vowles, lo que sugiere que el equipo está dispuesto a colaborar en la búsqueda de un futuro asiento para Colapinto.

Mientras tanto, los rumores sobre la posible salida de Sergio 'Checo' Pérez de Red Bull comenzaron a circular en el paddock, lo que podría abrir oportunidades para otros pilotos. También se espera que Sauber defina quién acompañará a Nico Hülkenberg en su equipo durante el Gran Premio de Brasil, que se celebrará el próximo fin de semana.