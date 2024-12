Christian Ordóñez se sumó a la lista de posibles refuerzos de River para el 2025

River Plate sigue mostrando interés en contratar a Leonardo Fernández, la estrella de Peñarol que brilló en la última Copa Libertadores y se destaca por su exquisita zurda.

Sin embargo, por el momento, el Toluca, dueño de su pase, ha rechazado las ofertas enviadas por la dirigencia riverplatense, que busca incorporar a uno de los volantes más codiciados en el mercado de pases. Aún no está claro cómo continuará esta negociación.

Mientras tanto, Marcelo Gallardo y la comisión directiva de River no se quedan de brazos cruzados y están considerando otras opciones para reforzar el mediocampo. ¿Quién es el otro jugador en la lista? Además de Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, el nombre de Christian Ordóñez, una pieza clave en el Vélez campeón de la Liga Profesional, ha sido mencionado. Aunque hasta el momento no ha habido contactos formales ni ofertas por parte de River, se sabe que es un jugador que gusta internamente como refuerzo para la próxima temporada.

El principal obstáculo para que Ordóñez llegue a Núñez es que Vélez no tiene intención de vender a una de sus principales figuras a un rival directo del fútbol argentino. De recibir propuestas, priorizarán las ofertas del exterior. Además, el mediocampista ofensivo tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2026 y su cláusula de rescisión está fijada en 10 millones de dólares. Considerando el reciente caso de Valentín Gómez, en el que el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, se negó a venderlo a River, la única forma de que Ordóñez llegue a River sería si los de Núñez activan esa cláusula, algo que parece poco probable debido al alto costo.

La situación de la negociación por Leonardo Fernández

En cuanto a la situación de Leonardo Fernández, River Plate intentó de nuevo conseguir su fichaje tras haber enviado una primera oferta insuficiente. Sin embargo, Toluca rechazó nuevamente la propuesta, ya que la consideró insuficiente. El club mexicano sigue pidiendo 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador, y aunque la diferencia con la oferta de River no es grande, el club argentino deberá ajustar un poco más su propuesta para cerrar el acuerdo. Si bien no están lejos de alcanzar un acuerdo, aún no se ha confirmado el fichaje. En paralelo, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, destacó que Fernández sigue firme en su decisión de quedarse en su club, a pesar de los múltiples intereses de otros equipos. (Con información de TyC Sports)