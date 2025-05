Briatore respaldó a Colapinto: "Dicen cinco carreras pero no hay límite"

Alpine dejó atrás semanas agitadas que culminaron con un giro rotundo: Flavio Briatore asumió el mando absoluto del equipo tras la polémica salida de Oliver Oakes, el ex director. En paralelo, se concretó una modificación clave en la alineación de pilotos: Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan y se convirtió en titular junto a Pierre Gasly.

El argentino, que debutó oficialmente en las prácticas libres del Gran Premio de Emilia-Romaña, fue anunciado como evaluado durante cinco carreras, aunque esa versión fue rápidamente puesta en duda por el propio Briatore.

Special moments before Franco's first session 💙 pic.twitter.com/0xtK1I61rW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 16, 2025

Consultado por la cantidad de oportunidades que tendrá Colapinto para demostrar su valor, el empresario italiano fue categórico: “Franco hará las carreras que tenga que hacer. Leí que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras”. En diálogo con Sky Sports F1, Briatore también reveló qué espera del joven piloto: “Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si él hace lo correcto, él liderará para siempre”.

Sin embargo, lo expresado por Briatore no coincide con el comunicado oficial de Alpine al anunciar la titularidad de Colapinto. En ese mensaje, el equipo había detallado: “Tras analizar las primeras carreras de la temporada, hemos tomado la decisión de poner a Franco en el coche junto a Pierre durante las próximas cinco carreras”. Esto sugiere que la estructura interna aún está en redefinición.

La caída de Doohan y el nuevo rumbo

En ese sentido, Briatore también fue directo al referirse a la salida de Doohan. Fiel a su estilo, no evitó críticas al rendimiento del australiano: “Tengo que decir que también esperaba más de Jack Doohan, tal vez necesita un descanso”. Cabe recordar que Doohan no logró sumar puntos en ninguna de las seis fechas que disputó en la temporada.

Por otra parte, el flamante jefe de Alpine dio detalles sobre la salida de Oliver Oakes, una decisión que generó especulaciones sobre una disputa interna. “Su renuncia llegó después de Miami por un problema personal, cuando llegó yo tampoco me la esperaba. Pero nada cambia, el organigrama ha cambiado un poco, pero el resto es igual“, explicó.

Briatore también se refirió a su nueva función dentro de la escudería, indicando que no le es ajena la toma de decisiones centrales. “Cuando hablamos de Team Principal, tengo que ver un poco la situación… ahora tomo todo en mis manos pero ya estoy acostumbrado a hacerlo, no es mi primer día de colegio. Este es un equipo muy unido, se decía que tuve una pelea con Oliver pero eso no es cierto, tenemos una gran relación. Ahora estamos en Imola y es muy bonito volver a Italia después de todos los viajes que hemos hecho".

On track for the first time as an @AlpineF1Team driver 👌🇦🇷pic.twitter.com/OcUnmekHVR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 16, 2025

Un 2025 con paridad y foco en los pilotos

En medio de un análisis más amplio sobre la temporada 2025 de la Fórmula 1, Briatore destacó la paridad entre los autos en la zona media del campeonato y señaló la importancia del talento individual. “Con tantos coches tan juntos, son los pilotos los que marcan la diferencia en este momento”, apuntó. Además, no dudó al elogiar al actual campeón: “El mejor piloto es Verstappen, que consigue resultados increíbles incluso sin tener el mejor coche”.

Por su parte, Franco Colapinto expresó sus sensaciones en su regreso a la máxima categoría del automovilismo. En diálogo con ESPN, el argentino comentó: “Quiero hacer las bases bien, los procedimientos, todo lo que el equipo me vaya diciendo me va a ir ayudando muchísimo. Tengo que ir paso a paso, no conozco el auto. Vamos a intentar ir rápido, pero hay tres prácticas y hay tiempo. Tengo que empezar de cero. Obviamente, Pierre (Gasly) es la referencia del equipo y el objetivo es mejorar al equipo y llevarlo de vuelta a donde deberíamos estar”.

Finalmente, Colapinto recordó con emoción su primera experiencia en la F1 y valoró esta nueva oportunidad como un logro tras una etapa difícil. “Muy contento de volver a la Fórmula 1. Era mi sueño de chiquito y tener otra oportunidad es muy lindo después de mucho trabajo y momentos complicados en 2024. Era para lo que estuve trabajando. Estoy con muchas ganas. El año pasado debuté en Monza, gané acá en Fórmula 2 y Fórmula 3”.