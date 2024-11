Bastidas, bicampeón de Turismo Pista: “Es difícil cuando redoblas la apuesta, pero salió muy bien”

El piloto paranaense Exequiel Bastidas se consagró bicampeón en el Turismo Pista, un logro que alcanzó luego de un año de esfuerzo y sacrificio. En una entrevista con el programa Hermosa Mañana por el streaming de Elonce, compartió su emoción y agradecimiento por el apoyo recibido. “Estoy muy contento y agradecido a toda la gente que me acompañó este año, a mi familia principalmente, y al equipo, en un año súper cargado. Fue una fecha compleja por el calor, así que se trabajó mucho y por suerte se dio todo”, expresó.

Exequiel Bastidas se coronó bicampeón de Turismo Pista

Repetir el logro, un desafío

El piloto recordó los desafíos de la final, que estuvo marcada por las altas temperaturas y las exigencias físicas. “En la final llegamos a tener 73 grados dentro del auto, estaba muy pesado. Cuando bajé, tenía ampollas en los pies, de lo caliente que estaba la pedalera. De la serie a la final perdí medio kilo”, contó Bastidas, destacando lo arduo que resultó afrontar esas condiciones extremas.

Cuando se le preguntó qué significaba haber repetido el título, Bastidas reflexionó sobre la presión que implica defender el campeonato. “Es difícil cuando redoblas la apuesta, ya que no sabes si hiciste bien o mal. Sale muy bien como salió en este caso, pero también puede salir muy mal. Por suerte salió todo muy bien. Nos habíamos planteado al principio de año retener el título que era el objetivo. Me voy muy contento porque, pese a que algunas fechas no fueron buenas, siempre estuvimos ahí y salió todo de la mejor manera”, explicó.

Trabajo en equipo y desafíos personales

El piloto también hizo hincapié en el trabajo en equipo, un aspecto clave para lograr el título. “Es todo un trabajo en equipo, tanto lo que transmite el piloto para que la sensación del auto sea buena como para que el ingeniero del equipo pueda hacer los cambios necesarios. Después, el mantenimiento en general del auto es muy importante, sobre todo para que no se caiga en carrera”, señaló.

A lo largo de la temporada, Bastidas reconoció las dificultades para mantenerse competitivo: “Al principio de año ya no íbamos a arrancar y la semana antes de la carrera confirmamos y decidimos hacer el esfuerzo. Es un deporte que se sufre y cuesta estar, entonces me pone muy contento por todo lo que trabaja mi familia, mis sponsors y el equipo. Se hace un laburo gigante, fuera de los fines de semana de carrera”, destacó.

Bastidas, bicampeón.

Bastidas también valoró el crecimiento del Turismo Pista, una categoría que ha ganado popularidad en los últimos años, en gran parte por la visibilidad que le ha dado la televisación. “Es una categoría que se ha hecho muy conocida en el último tiempo, este año más producto de la televisación. Ha crecido mucho y se hacen carreras muy lindas, eso es lo que más llama a la gente. Ha crecido mucho y estoy feliz de poder lograr un bicampeonato en esta categoría tan linda”, dijo el piloto.

Además, comentó sobre el alto nivel de la competencia: “Hay equipos que están en un nivel muy alto, incluso esta fecha clasificamos 26 autos en un segundo, más del 80% de la categoría encerrado en menos de un segundo. Las carreras son friccionadas”.

Bastidas charló con el Streaming de Elonce.

En cuanto a los aspectos técnicos de los autos, Bastidas mencionó que los vehículos de la categoría cuentan con motores Volkswagen 1.6 de aproximadamente 210 caballos de fuerza, alcanzando velocidades de hasta 240 km/h, como ocurrió en La Pampa el año pasado.

Proyectos a futuro, el Turismo Nacional

De cara al próximo año, Bastidas compartió los proyectos que tiene con su equipo: “Estamos encarando un proyecto con el equipo y está todo encaminado. La idea es hacer Turismo Nacional Clase 3 con un Chevrolet Cruze. Todavía nos falta cerrar el tema presupuestario que es lo más importante, pero el proyecto ya está encaminado y el auto está en el taller. Así que la idea es estar en la primera fecha, el 21 de febrero en Paraná”, adelantó.

Sobre el joven piloto argentino Franco Colapinto, Bastidas expresó su admiración: “Es un orgullo, es hermoso verlo en la Fórmula 1, en mi caso particular sigo mucho. Ver la bandera argentina es hermoso y se disfruta. Está en un proceso complicado, Franco tiene que asegurarse su butaca para el año que viene y con un auto que no es competitivo, entonces tiene un esfuerzo doble”, comentó.

Para finalizar, el entrerriano dijo: "Agradezco a toda la gente que me acompañó este año, a mis amigos que han ido a muchas carreras, a mi familia primordialmente por todo el esfuerzo que hacen, a todo mi grupo de sponsors, a mi equipo y a toda la gente de Paraná que vino a recibirme anoche y me hicieron pasar un lindo momento”, concluyó.