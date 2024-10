Así está la búsqueda de Boca por un entrenador y las negociaciones con Edinson Cavani

La reciente derrota de Boca ante Belgrano en Córdoba desencadenó una serie de eventos que marcan un momento crucial en la institución. Tras el partido, Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, descendió desde el palco donde estaba acompañado por directivos de Belgrano y se dirigió al vestuario visitante. En esa reunión, Diego Martínez, el hasta entonces entrenador, comunicó su decisión de renunciar al cargo . La ineficacia del equipo en los últimos partidos, que distó de la propuesta competitiva que mostró al inicio de su ciclo, fue determinante para su decisión.

El ex entrenador de Tigre y ahora también de Boca, ofreció una breve conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas, limitándose a informar su salida. En ese contexto, Riquelme, acompañado por el Consejo de Fútbol -integrado por Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado-, comenzó a evaluar opciones para un reemplazo adecuado . La elección no solo es clave para la continuación del torneo, sino también para asegurar la participación del club en la Copa Libertadores 2025, un objetivo prioritario.

EL INTERINATO DE MARIANO HERRÓN

En este ambiente de incertidumbre, Mariano Herrón, quien es un hombre de confianza para Riquelme y ha estado frecuentemente a su lado en la Bombonera, asumirá como entrenador interino.

Sin embargo, se espera que su paso sea breve ; se anticipa que dirigirá al equipo en el próximo encuentro frente a Argentinos Juniors, tras lo cual regresará a la Reserva. La decisión de mantener a Herrón en este rol, en lugar de prolongar su interinato, responde a la urgencia de encontrar un entrenador estable que pueda guiar al equipo en este período crítico.

Riquelme quiere que Herrón dirija ante Argentinos Juniors y el futuro DT debute después de la Fecha FIFA ante Tigre.

CANDIDATOS EN LA BARAJA

Desde la derrota en el Superclásico ante River , comenzaron a surgir rumores sobre posibles candidatos para el puesto de entrenador. Sin embargo, muchos de los nombres mencionados están marcados por la historia y la política del club. Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, figuras emblemáticas de la institución y muy vinculados a la gestión de Mauricio Macri, están descartados para la posición . Carlos Tevez, otra leyenda xeneize, corre la misma suerte.

En un segundo escalafón, aparecen nombres como Fernando Gago y Rodolfo Arruabarrena, aunque ambos entrenadores están actualmente comprometidos con sus respectivos clubes —Chivas de Guadalajara y Al-Taawoun de Arabia Saudita—, lo que complica su viabilidad como opciones. Luis Zubeldía , quien firmó un contrato reciente con San Pablo, también se aleja del radar de Riquelme.

Entre las alternativas que se manejan, el interés por Walter Samuel , actual asistente de Lionel Scaloni en la Selección Argentina , y Eduardo Coudet, exjugador de River y actualmente sin club, ha cobrado fuerza. También se mencionan a Fernando Ortiz, Gabriel Heinze y Antonio Mohamed, quienes han expresado públicamente su deseo de dirigir al club en el pasado.

LA NEGOCIACIÓN PARALELA: RENOVACIÓN DE CAVANI

Mientras la búsqueda del nuevo entrenador avanza, Boca también se encuentra en negociaciones para asegurar la continuidad de su estrella, Edinson Cavani. La reciente publicación de la FIFA sobre el Mundial de Clubes, donde Merentiel fue mencionado como representante de Boca, ha suscitado interrogantes sobre el futuro del Matador en el club.

El uruguayo, quien ha demostrado ser un jugador fundamental y ha ganado el reconocimiento de los hinchas, tiene contrato hasta finales de este año, y su permanencia en el equipo se ha vuelto un tema prioritario para Riquelme .

Tener a Cavani en 2025, uno de los objetivos de Román.

Según fuentes cercanas al club, Riquelme mantuvo conversaciones informales con Cavani y se muestra optimista sobre una renovación. El delantero uruguayo manifestó su deseo de continuar en Boca, siempre que el proyecto futbolístico que se le presente sea ambicioso y competitivo.

En sus declaraciones tras la derrota ante Belgrano, Cavani reflexionó sobre la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de mantener la concentración en los objetivos. Este mensaje podría interpretarse como un guiño hacia la posibilidad de quedarse, siempre que las condiciones sean favorables.

(Infobae)