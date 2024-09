Fernando Gago, el favorito de Riquelme para reemplazar a Diego Martínez en Boca

En la noche del domingo, Boca celebró una reunión clave en su búsqueda por un nuevo entrenador . Juan Román Riquelme, vicepresidente del club y figura emblemática, reveló a sus más cercanos colaboradores que Fernando Gago es su principal candidato para ocupar la silla más caliente del fútbol argentino. Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Mauricio Serna escucharon con atención mientras Riquelme compartía su preferencia por el estilo de juego del exjugador, conocido como "Pintita".

Gago, actual director técnico de Chivas de Guadalajara, se perfila con ventaja sobre otros nombres en la lista, como Guillermo Barros Schelotto , quien también fue mencionado. La idea de Riquelme es que el interinato de Mariano Herrón sea breve, limitándose al partido del domingo contra Argentinos Juniors . Si se llega a un acuerdo rápido con Gago, se espera que debute tras la fecha FIFA, en un partido contra Tigre.

Juan Román Riquelme y Guillermo Barros Schelotto en 2013.

Aunque Rodolfo Arruabarrena también sonó como candidato, su situación en Arabia Saudita y la falta de interés en su nombre hacen que no represente una amenaza seria en la contienda. Barros Schelotto, por su parte, ha dejado entrever que, de ser llamado por Riquelme, no rechazaría la oportunidad, aunque su relación con el ídolo xeneize no es la más cercana, como lo ha reconocido Martín Palermo.

Las viejas tensiones entre Riquelme y Palermo, así como con Barros Schelotto, han dejado huellas en la historia reciente del club. A pesar de la historia compartida, las diferencias parecen insalvables, algo que Riquelme parece tener en cuenta al considerar a Gago.

Fernando Gago asumió como DT de Chivas a fines de 2023.

El exvolante, que se formó en el club y ha tenido un paso exitoso en su carrera como entrenador, ha mostrado su deseo de regresar a Boca. Además, se ha mencionado que existe una cláusula de rescisión en su contrato con Chivas, que supera el millón de dólares, cifra que no desanima a Riquelme.

La lista de entrenadores considerados por Boca incluye nombres como José Pekerman, Eduardo Domínguez y Antonio Mohamed , pero Gago ha logrado destacarse en este mar de opciones. La necesidad de un técnico con “espalda fuerte” se vuelve urgente, ya que la afición comienza a cuestionar la figura de Riquelme.

Si Gago acepta la propuesta, es probable que forme un cuerpo técnico compuesto por su fiel ayudante Federico Insúa, junto a Fabricio Coloccini y otros colaboradores que han estado a su lado desde sus inicios.

(Clarín)