Violencia y derecho de admisión: cómo son los límites de la seguridad para los boliches

En un violento incidente ocurrido el pasado sábado en La Paz, Entre Ríos, un joven terminó hospitalizado tras ser agredido por “patovicas” de un boliche local. El joven, que había sido previamente impedido de ingresar al local, habría intentado acceder por una ventana y luego agredió al personal de seguridad que finalmente logró reducirlo aplicando la violencia física.

El incidente plantea un debate sobre el papel del personal que controla la admisión, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en estos lugares. Sin embargo, la ley también establece que deben actuar dentro de ciertos límites, evitando abusos y agresiones innecesarias.

El debate se planteó en el programa El Ventilador, que se emite martes y jueves a las 21.30 por Elonce y Sebastián Michelli, del Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, brindó detalles sobre las situaciones en las que se aplica el derecho de admisión y la violencia recurrente en ciertos eventos.

“A nosotros nos regula la Ley 26.370, que regula la práctica en espacios privados como bares y boliches. En esa ley se establecen los derechos y obligaciones que tenemos los controladores, como también quien nos contrata y todo lo que hace a la nocturnidad”, dijo y aclaró tras el video que se difundió sobre un hecho ocurrido en La Paz, “uno tiene un límite que es dentro del predio, el boliche, recital o el evento que sea su lugar de trabajo. De la puerta para afuera, ya es jurisdicción de la Policía. Salir a repeler una agresión a la calle, no se puede hacer”, dijo Michelli.

“En el ámbito de la ciudad de Paraná, se le exige a quienes organizan eventos, que tengan a la policía en la puerta, porque cuando los controladores actuamos y tenemos alguna gresca dentro del local, se lo reduce, se lo lleva hasta la puerta y ahí, ya actúa la policía”, afirmó el representante.

Consultado sobre los golpes y la manera de defenderse ante una situación violenta, Michelli dijo que “no se habilita a golpear, ningún trabajo lo hace; pero en una cuestión de defensa propia, es obvio que uno se puede defender en caso de que te estén agrediendo. Se trata de una cuestión instintiva de defensa en todo caso”, resaltó el trabajador de la nocturnidad.

En referencia al caso ocurrido en La Paz, Michelli dijo que “de ninguna manera puede pasar que los controladores salgan del local a reducir a esa persona”, dijo y agregó que “para eso nos capacitamos y sabemos que, en la noche, hay gente alcoholizada o bajo los efectos de estupefacientes y te van a insultar o intentar agredir”, referenció.

Asimismo, Michelli criticó la actuación de los controladores que aparecen en el video. “Lo tienen reducido y le siguen pegando. Esta situación se sale totalmente, del trabajo de lo que es el control de admisión y permanencia”, sostuvo y agregó que “ellos, excedieron sus límites de aplicación de su trabajo, porque salieron a la calle. Lo que se ve en el video, es una pelea callejera y de dos personas contra uno. Tendrían que haber llamado a la policía”, subrayó.

Sebastián Michelli, del Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, trabaja hace 28 años en el rubro y según su experiencia, con la reglamentación “muchas cosas han cambiado y hace 15 años, ver al patovica que salga del boliche a pelearse con un individuo, era normal y nadie se asustaba y no se armaba un revuelo”, dijo y distinguió que “ahora, con las leyes, estamos muchos más resguardados y podemos defendernos de diferentes cuestiones y no me refiero solamente a las agresiones, sino también en las cuestiones laborales. Antes trabajábamos en negro, fuera de registro, era un problema si te lastimabas, y ahora, es muy distinto”, resaltó.

En referencia a cómo debe ser el proceder de los controladores ante un hecho de admisión y la delgada línea que lo divide de un hecho de discriminación, Michelli mencionó que la ley, “marca claramente, un protocolo de cómo se debe actuar. Lo que sucede es que es una línea muy delgada y para que no haya discriminación, la ley marca cuál es el protocolo que tenés que tener en el establecimiento para poder aplicar el derecho de admisión y permanencia. Eso se explicita en el ingreso al establecimiento por el cual, la casa se reserva el derecho de admisión. Tiene que estar marcado con anterioridad, debe ser legible y explícito en la entrada”, afirmó Michelli.

“En algunos casos, el derecho de admisión se aplica en locales de Paraná, sin estar explicitado en el ingreso al establecimiento. Y por eso, fin de semana tras fin de semana, esos locales, cometen actos de discriminación constante y todos saben quiénes son y sin embargo, se mira para otro lado”, resaltó Michelli y agregó que “Paraná debe ser una de las ciudades con mayor regulación, pero algunas cosas todavía faltan por regular”, afirmó.

