Uruguay busca atraer más producciones audiovisuales argentinas con un nuevo beneficio fiscal

Uruguay habilitó un nuevo incentivo fiscal para atraer producciones audiovisuales, incluidas las provenientes de Argentina. El instrumento contempla un aporte de hasta el 30% de los gastos elegibles de producción y posproducción realizados en territorio uruguayo.

El programa se denomina Tax Credit Uruguay Audiovisual y sus bases y condiciones ya están disponibles. El beneficio se emitirá mediante certificados de crédito, por lo que no consiste en una devolución directa en efectivo.

La iniciativa se incorpora a la estrategia del país para captar rodajes internacionales. Entre los proyectos que pasaron por Uruguay figura la coproducción argentina-estadounidense “El futuro es nuestro”, de Netflix, que incluyó filmaciones en Montevideo.

Cómo funcionará el beneficio fiscal

El porcentaje de hasta el 30% se aplicará sobre los gastos admitidos y ejecutados en Uruguay. Por lo tanto, no equivale necesariamente a ese porcentaje del presupuesto total de una película, serie o pieza publicitaria.

La cobertura comprende actividades de producción y posproducción. Para acceder, los proyectos deberán ajustarse a las condiciones de la línea correspondiente y acreditar los gastos contemplados por el programa.

El incentivo complementa otras herramientas existentes, como el Programa Uruguay Audiovisual, que dispone de mecanismos de reembolso en efectivo, y el régimen de IVA cero para producciones destinadas al exterior. La incorporación del crédito fiscal no implica, por sí sola, que los beneficios puedan sumarse automáticamente para un mismo gasto.

Qué producciones audiovisuales pueden postularse

El Ejecutivo estableció cuatro líneas para el nuevo instrumento. En la primera etapa se habilitaron las correspondientes a servicios de producción y posproducción de contenidos publicitarios y no publicitarios.

Para una segunda fase se prevé incorporar los servicios de producción y posproducción de contenidos no publicitarios y obra nacional para canales de televisión, además de la línea destinada a obra audiovisual nacional.

El Gobierno uruguayo señaló que la medida busca generar oportunidades para empresas, profesionales y proveedores locales vinculados con las producciones audiovisuales. Esos efectos forman parte de los objetivos anunciados para el programa.

Los proyectos argentinos que llegaron al país vecino

Entre las ficciones argentinas realizadas en Uruguay se encuentran las series “Cromañón”, “Porno y Helado”, “Coppola” y “Margarita”. También se mencionan las películas “Barreda” y “La desaparición de Josef Mengele”.

El interés internacional incluye proyectos de otros países, como la miniserie brasileña “Senna”. La llegada de esas producciones constituye un antecedente de la actividad que el nuevo esquema procura ampliar.

Para promover el destino, el Ejecutivo destacó las distancias cortas, la variedad de locaciones, los estudios, el equipamiento y los profesionales locales. El acceso al incentivo dependerá de las bases y condiciones específicas de cada categoría de producciones audiovisuales.