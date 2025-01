Le suspenderán la licencia al juez que llevó a su hija en el baúl: qué dijo el magistrado

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del Juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, quien fue filmado conduciendo un auto con su hija menor de edad dentro del baúl. El incidente ocurrió el 6 de enero sobre la Ruta Provincial 4, en la localidad de Las Rejas, cuando un conductor que viajaba detrás del vehículo del magistrado grabó la situación.

En el video se observa a la menor saludando a otros automovilistas desde el baúl, que se encontraba semiabierto debido a los materiales de construcción que el juez transportaba. Las imágenes evidencian el grave riesgo al que fue expuesta la niña.

Ante esta imprudencia, la ANSV solicitó a las autoridades de San Fernando del Valle de Catamarca, donde el juez tiene radicada su licencia, que sea inhabilitado temporalmente para conducir. Además, la Agencia requirió que sea sometido a una reevaluación psicofísica para determinar si está en condiciones de seguir conduciendo vehículos motorizados.

Sumario administrativo

Por otra parte, el Poder Judicial de la provincia de Catamarca, mediante un comunicado, informó sobre la decisión de los ministros de la Corte de iniciar un sumario administrativo a Fabricio Gershani Quesada en relación al polémico episodio.

El comunicado oficial reza lo siguiente:

«Luego de haber tomado conocimiento de las imágenes difundidas en medios locales pasado el medio día de ayer, que implicarían a un funcionario judicial manejando un automóvil que transportaba una menor de edad en su baúl, y en base a las declaraciones que él mismo realizó al respecto, el Dr. Hernán Martel, presidente de la Corte de Justicia y los ministros a cargo de la feria judicial, Dr. José Ricardo Cáceres y Jorge Bracamonte, dispusieron esta mañana a primera hora que se inicie el correspondiente sumario administrativo».

En las últimas horas, Gershani Quesada dio su testimonio a El Ancasti y admitió lo ocurrido el lunes 6 de enero en el puesto caminero de ruta provincial 4, donde se puede ver a su hija, a través de un video que se difundió en redes sociales, en el baúl de su automóvil que en ese momento se encontraba semiabierto, mientras cruzaban el control policial.

"Como papá cometí un error", reconoció el juez

Gershani Quesada habló para intentar explicar lo ocurrido. “Conducía el vehículo que manejamos mi exesposa y yo. Hacemos el mismo recorrido y la responsabilidad de la conducción ese día era mía”, indicó. Dijo que salió de trabajar y fue a un corralón a comprar.

“Mi hija más chica vino a verme y tomé la decisión de subirla al vehículo y llevarla a mi casa, porque vivo cerca del puesto caminero de Las Rejas. Rebatí el asiento trasero para que entren los materiales que se ven en el video, y ella no podía ir sentada porque el asiento estaba rebatido, lo cual es una irresponsabilidad mía porque viajaba sin el cinturón. Y cometí un error”, expresó el magistrado.

Tras ello, continuó: “Llegué al puesto caminero. El personal policial me identifica y advierte que mi hija venía sentada, no en el baúl propiamente dicho, porque cuando se rebate el asiento queda como una caja, un baúl grande”. En esa misma línea, dijo que les explicó a los policías que tenía una “emergencia” que dio a conocer a los agentes.

“Les conté cosas privadas, muy privadas, que no las puedo decir en forma pública, y el personal policial me escuchó. A sabiendas de que me iba a dirigir un poco más adelante, me permitió el paso en un acto de humanismo y comprensión particular, no en un acto de desaprensión”, insistió, al defender el accionar de las autoridades para con su caso.

“Estoy acá para pedir disculpas especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado por las redes sociales como si hubiesen hecho la vista gorda. Muchos de ellos son de la Escuela de Cadetes y estuvieron haciendo su trabajo. El error es todo mío y me hago cargo, porque como padres debemos cuidar por la seguridad de nuestros hijos. Afortunadamente no pasó nada si no, me lamentaría el resto de mi vida”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Gershani Quesada dijo que le escribió a la ministra Segura y que le aseguró que el personal policial “actuó como corresponde, cumpliendo con los protocolos”. Reveló que no recibió respuesta. “Tengo especial intención de salvaguardar la función de los uniformados porque ellos fueron empáticos con la situación y somos vecinos. Además, su función excede en mucho a la labor policial y ese día realizaron su trabajo”, marcó el magistrado.