Sufrió una grave lesión en el ojo por el impacto de piedra cuando un vecino cortaba el pasto

Un insólito y grave accidente ocurrió cuando un hombre sufrió un impacto con una piedra en el ojo mientras circulaba por una calle donde un vecino cortaba el pasto con una motoguadaña.

El damnificado, identificado como Gustavo, aún no recupera la visión en su ojo derecho, afectado por el golpe. El accidente tuvo lugar días atrás cuando el hombre regresaba de una jornada de pesca junto a su esposa y su hijo mayor por calle Juan José Franco, entre Sáenz Peña y República Oriental, de la ciudad de Gualeguaychú.

Al detallar el momento del incidente relató: “Miré por el espejo retrovisor y sentí como un balinazo en el ojo. Estacioné rápidamente. Vi que una persona estaba cortando el pasto con una motoguadaña sobre la vereda y la piedra que me impactó había salido de ahí”.

El dolor fue intenso y no pudo entender lo que sucedía al principio: “El impacto fue en el ojo derecho, pegué un grito sin saber qué me había pasado”.

Con la ayuda de quienes estaban cerca, logró estacionar el auto, y una mujer le ofreció una botella con hielo. Después de llegar a su casa, se dirigió rápidamente al hospital.

El diagnóstico médico reveló un desprendimiento de retina, lo que requiere una cirugía una vez que se disuelva el coágulo de sangre. Gustavo describió la gravedad del accidente: “El impacto fue tan fuerte como un gomerazo. Ahora no veo nada con el ojo derecho, se me achicó y no lo puedo mantener abierto, pero los médicos me dijeron que lo recuperaré una vez que el coágulo se disuelva para operar”. (Radio Máxima)