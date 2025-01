Se estrelló una avioneta que hacía publicidad para un circo

Una avioneta que realizaba publicidad para el Circo Rodas se estrelló el miércoles en el predio del Universitario Rugby, en el norte de la ciudad de Salta. Los dos ocupantes sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital San Bernardo, donde se encuentran fuera de peligro.

Al parecer, el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso debido a un problema en el motor de la aeronave Piper de dos plazas, con matrícula LV-YNT. La Fiscalía Penal N°2 de Salta ordenó una investigación en el lugar del accidente, a cargo de la Policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Marcelo López, productor del Circo Rodas, explicó a El Tribuno que la avioneta no pertenece al circo, sino a un particular que realiza publicidad aérea y con quien trabajan en diferentes puntos del país. Aseguró que la aeronave no está registrada en Salta y que la empresa contratada se encarga de gestionar los permisos y del mantenimiento de las aeronaves. “Fue una desgracia con suerte”, agregó.

Los pilotos de la aeronave son Joaquín Bonet, de 22 años, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y Eugenio Bossio, también de 22 años, de Santiago del Estero.

Ambos fueron trasladados al hospital San Bernardo. Bonet, a pesar de sufrir golpes y dolores, se encuentra fuera de peligro, mientras que Bossio fue intervenido quirúrgicamente por lesiones en el rostro, según informaron fuentes cercanas a El Tribuno.

Las autoridades realizarán las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente, con la participación de la Junta de Seguridad en el Transporte, encargada de investigar siniestros aéreos.

Según los primeros informes, no hubo daños a terceros en el predio de HIRPACE, donde se precipitó la aeronave.