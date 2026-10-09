Salir a la ruta en el fin de semana largo: los documentos y elementos que deben estar en el auto

Antes de salir a la ruta durante el fin de semana largo, es necesario revisar la documentación del conductor y del vehículo. Para los automovilistas entrerrianos, además, hay una particularidad: la provincia mantiene suspendida la exigencia de revisión técnica obligatoria para vehículos particulares.

Los documentos que deben estar disponibles son el DNI, la licencia de conducir vigente y habilitante para la categoría utilizada, la cédula de identificación del automotor y el comprobante de seguro en vigencia.

También deben verificarse las condiciones del vehículo y las patentes, que tienen que estar colocadas correctamente y ser legibles, sin elementos que dificulten su identificación. La revisión técnica se exige cuando corresponde según el régimen aplicable al automotor.

La excepción de Entre Ríos para vehículos particulares

En Entre Ríos, la revisión técnica obligatoria para vehículos particulares está suspendida por el Decreto provincial 4.331/98. Por eso, no corresponde presentar la VTV como una obligación general para todos los autos que están radicados en territorio entrerriano.

La provincia emite una constancia para acreditar esa exención ante controles fuera de Entre Ríos. Según la información oficial provincial, la revisión tampoco es exigible por otras jurisdicciones a los vehículos comprendidos en este régimen.

Los titulares con domicilio en la provincia y vehículos particulares radicados en Entre Ríos pueden gestionar la constancia online mediante Mi Entre Ríos. Antes del fin de semana largo, conviene comprobar que ese documento esté disponible para exhibirlo durante el viaje.

Licencia, cédula y seguro: qué versiones son válidas

La Licencia Nacional de Conducir digital de Mi Argentina es válida para circular en todo el país sin presentar la credencial física. Su código QR permite que los agentes fiscalizadores consulten el estado de la habilitación.

La cédula del automotor puede mostrarse en formato físico o digital y ya no tiene fecha de vencimiento. La cédula azul dejó de ser exigible: la tenencia de la cédula física del vehículo acredita el derecho o la autorización para utilizarlo, incluso cuando conduce una persona distinta del titular.

El comprobante digital del seguro también tiene la misma validez que el impreso, siempre que la cobertura esté vigente. Quienes utilicen documentos electrónicos deben verificar antes de partir que puedan visualizarlos y que el teléfono tenga batería suficiente para mostrarlos.

Los elementos de seguridad que deben llevarse

El auto debe contar con matafuegos con carga vigente, correctamente sujeto y accesible, además de balizas portátiles normalizadas. Estos elementos son obligatorios y permiten responder ante un principio de incendio o señalizar una detención de emergencia.

El chaleco reflectivo, el botiquín y el crique con herramientas para reemplazar un neumático son recomendados por las autoridades nacionales. No tienen la misma condición de obligatoriedad general que el matafuegos y las balizas, aunque deben revisarse las disposiciones específicas de cada jurisdicción.

Para viajar durante el fin de semana largo, también conviene controlar neumáticos, frenos y luces. La exención entrerriana de revisión técnica para particulares no elimina la obligación de mantener el vehículo en condiciones de seguridad ni reemplaza los requisitos específicos del transporte de cargas y pasajeros.